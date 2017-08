Diana de Gales, la princesa con sueños de convertirse en bailarina de ballet

Desde niña, la princesa Diana se interesó en la música y la danza, en específico el ballet. Con cariño, sus hijos recuerdan que en sus momentos más tristes, su madre se refugiaba en sus dos grandes pasiones y eso le devolvía la sonrisa al rostro. “Solíamos sorprenderla bailando al compás de su canción favorita… para ella el baile era una magnifica válvula de escape”, indica el príncipe William.

A los siete años, Diana comenzó con clases de ballet en el colegio Silfield, de Norfolk. De adolescente, siguió con esa inquietud, y uno de sus más grandes sueños era convertirse en bailarina de ballet, pero su altura no le permitió hacerlo de manera profesional. Sin embargo, eso no impidió que su pasión por la danza dejara de crecer.

VER GALERÍA Las zapatillas de ballet de la princesa Diana. Foto: Getty Images

De hecho, en su estudio personal en el Palacio de Kensington, Diana tenía colgadas sus zapatillas de ballet, las cuales le recordaban sus años dorados ejerciendo esa disciplina.

Además, por nada se perdía el Ballet Nacional en Londres. Cada que tenía oportunidad iba a las funciones y continuó con esa tradición hasta su muerte, en agosto de 1997. De hecho, una de las últimas funciones que vio fue el Lago de los Cisnes en el Royal Albert Hall en junio de ese año.

VER GALERÍA Diana de Gales acudiendo a una de sus últimas funciones de ballet poco antes de su muerte en junio de 1997. Foto: Getty Images

De vez en cuando dejaba ver en la pista de baile su gracia y destreza. ¿Quién no recuerda la ocasión que tomó la pista con John Travolta? Ante la mirada divertida del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Reagan y su esposa Nancy, la princesa Diana compartió una pieza con el llamado ‘Rey de la Música Disco’. En noviembre de 1985, los príncipes de Gales visitaron Estados Unidos y en la Casa Blanca se ofreció una cena en su honor.

VER GALERÍA La princesa Diana bailando con el actor John Travolta en 1985. Foto: Getty Images

Enfundada en un fabuloso vestido de seda y terciopelo de Victor Eldestein, Diana hizo suya la pista de baile junto con la estrella de Saturday Night Fever.

Aunque fue un baile inolvidable, Paul Burrell, mayordomo personal de Diana, reveló en el documental The Last 100 Days of Diana, que la princesa no quería bailar con Travolta, sino que deseaba compartir la pista con el actor Mikhail Baryshnikov, quien es considerado como el mejor bailarín del siglo XX.

VER GALERÍA Por nada se perdía las funciones del Ballet Nacional. Foto: Getty Images

Semanas después de esa visita a los Estados Unidos, Diana preparó una sorpresa para el príncipe Carlos. Por ese entonces, la pareja tenía poco más de cuatro años de casados. Por meses, la princesa ensayó con el bailarín Wayne Sleep una divertida coreografía. Al ritmo de Uptown Girl de Billy Joel, ‘Lady Di’ salió al escenario del Convent Garden con un vestido de satín que dejó a todos sin habla.

Mientras los espectadores veían fascinados a la joven princesa sobre el escenario del Convent Garden, ¡HOLA! México reporta que a Carlos no le pareció apropiada esa demostración de cariño.