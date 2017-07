Los príncipes William y Harry no querían ir detrás del féretro de su madre, revela Charles Spencer

Hay heridas que nunca cierran… y eso lo sabe bien Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana. El Conde Spencer reveló en una entrevista que le mintieron acerca del deseo de los hijos de la princesa, William y Harry, de caminar detrás del féretro de su madre en el cortejo fúnebre en 1997.

VER GALERÍA William y Harry, en el funeral de su madre el 6 de septiembre de 1997. Foto: Getty Images

En aquel entonces, William tenía 15 años y Harry era tres años menor. El tío de los chicos dijo a Today de la BBC: “Me mintieron acerca de eso y me dijeron que querían hacerlo (ir detrás del ataúd de su mamá), lo cual no querían, pero no me di cuenta. Fue la peor parte del día caminar detrás del cuerpo de mi hermana con dos chicos que estaban en duelo por su madre ante los ojos de todos”.

VER GALERÍA Los chicos caminaron detrás del cuerpo de su madre. Foto: Getty Images

El funeral de Diana fue realizado una semana después de su trágica muerte en un accidente automovilístico, el 31 de agosto de 1997. Se trató de un evento público, el cual fue transmitido de manera global por televisión. Desde el punto de vista de Charles Spencer, pedirle a los príncipes que caminaran en el cortejo fúnebre fue algo “grotesco y cruel”. Agregó que vivió la hora y media más horripilante de su vida y que al día de hoy tiene pesadillas.

VER GALERÍA En esta imagen: Charles Spencer, William, Harry y su padre, el príncipe Carlos. Foto: Getty Images

“Fue una especie de extraña circunstancia en la que nos dijeron que sólo teníamos que mirar hacia enfrente. Pero el sentimiento era algo así como una gran ola de dolor chocando de frente contra nosotros mientras descendíamos en un tipo de túnel de profundas emociones, fue realmente angustiante y aún tengo pesadillas al respecto”.

Anteriormente, el príncipe Harry ya había hablado de ese trágico día; dijo que ningún niño debería de ser obligado a hacer eso (caminar detrás del cuerpo de su madre frente a millones de espectadores).