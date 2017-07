El príncipe William revela que habla constantemente a George y Charlotte sobre la 'abuela Diana'

Como nunca, los príncipes William y Harry abrieron su corazón en un documental para hablar sobre su madre, la fallecida princesa Diana.

VER GALERÍA William habla de su mamá con sus hijos; les cuenta quien fue y todo lo grandioso que hizo en vida. Foto: Getty Images

En el programa Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (Diana, nuestra madre: su vida y legado) transmitido por la cadena ITV, el Duque de Cambridge confesó que mantiene el recuerdo vivo de su madre entre sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, y aunque nunca podrán conocerla, les habla acerca de ella y de todas las cosas maravillosas que hizo en vida.

VER GALERÍA Kate Middleton tampoco conoció a la princesa Diana, así que William es el encargado de hablar sobre ella con los niños. Foto: Getty Images

“Ahora tenemos más fotos de ella alrededor de toda la casa y hablamos de ella y sus cosas. Es difícil porque obviamente Catherine no la conocía, así que ella realmente no puede proporcionarles su experiencia con ese nivel de detalle. Así que pongo, con frecuencia, a George y a Charlotte en la cama y hablamos de ella. Simplemente les recuerdo que tienen dos abuelas, que hay dos abuelas en sus vidas, y que por eso es importante que sepan que ella existió y quién fue”, indica William.

VER GALERÍA William asegura que su mamá pondría el desorden en casa y que amaría como nadie a George y Charlotte. Foto: Getty Images

¿Cómo habría sido la princesa Diana cómo abuela? Seguramente, no habría sido una de las típicas… Según William, su madre hubiera sido como un torbellino en casa y todo sería risas y diversión cuando se apareciera por ahí de visita.

“Ella sería una abuela de pesadilla, de pesadilla absoluta. Se comería a los niños a besos, pero sería una pesadilla absoluta. Ella vendría y se iría... y probablemente llegaría a la hora del baño, causando un increíble escándalo, burbujas por todas partes, agua de baño derramada por todo el lugar y... y luego se marcharía”.