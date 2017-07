Así fue la apresurada última llamada que los Príncipes William y Harry tuvieron con la Princesa Diana Ambos príncipes hubieran deseado que la última conversación con su madre hubiera sido diferente

Están por cumplirse dos décadas desde a desafortunada muerte de la Princesa Diana, una mujer que logró tocar los corazones de miles de personas en el mundo gracias a su carisma y las buenas obras que hizo. A pesar del paso del tiempo, sus hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry, aún conservan en la memoria la última llamada telefónica que tuvieron con ella, cuando tenían 15 y 12 años de edad, respectivamente, y con ese recuerdo convive el deseo de haberle dicho algo diferente antes de perderla para siempre.

Durante este año, ambos hermanos han recordado más que nunca a su mamá, pues están inmersos en los preparativos de un homenaje digno de la Princesa del Pueblo. Con ello, las memorias de su infancia, al igual que varias fotografías, han salido a la luz. Una de ellas, la última conversación que tuvieron con su mamá, a quien no habían visto en un mes pues estaban de vacaciones en Escocia junto a su padre, el Príncipe Carlos, y su abuela, la Reina Isabel II. Diana, como es sabido, se encontraba en París con su entonces novio, Dodi Al-Fayed.

El 30 de agosto de 1997, Diana llamó a sus hijos, quienes se encontraban jugando en el jardín, una llamada breve y que a ambos príncipes les gustaría que hubiera sido diferente. "Harry y yo estábamos desesperados por despedirnos, ya sabes, 'Nos vemos después'... Si hubiera sabido, obviamente, lo que estaba por suceder, no habría sido tan frío", confesó William en la biopic de HBO Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. "Esa llamada sigue en mi mente de forma muy fuerte", agregó.

Harry también recuerda ese momento con un poco de culpa: "Recordarlo es increíblemente difícil. Tendré que vivir con ello por el resto de mi vida. No sabía que esa sería la última vez que hablaría con mi mamá. Qué diferente hubiera sido esa conversación, la hubiera planeado si hubiera tenido idea de que su vida estaba por llegar a su fin esa noche", confesó el menor de los hijos de Diana.