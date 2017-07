William y Harry comparten fotografías inéditas del álbum personal de la princesa Diana

Para los príncipes William y Harry, las últimas semanas han estado cargadas de sentimiento. El próximo 31 de agosto se cumplen 20 años de la muerte de su madre, la princesa Diana.

VER GALERÍA Diana con uno de sus hijos en sus primeros meses de vida. Foto: TRH The Duke of Cambridge and Prince Harry

Para honrar su memoria, los príncipes han decidido llevar a cabo varias actividades, como la realización del documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (Diana, nuestra madre: Su vida y su legado), el cual se transmitirá esta noche a las 9pm tiempo local por la cadena ITV.

VER GALERÍA William y Harry como dos mini policías. Foto: TRH The Duke of Cambridge and Prince Harry

A través de la cuenta de Twitter del Palacio de Kensington, se difundieron algunas de las fotografías más lindas del álbum personal de la princesa.

VER GALERÍA A la izquierda, Diana de Gales con William en sus brazos. En la otra foto, los dos príncipes en su infancia. Foto: TRH The Duke of Cambridge and Prince Harry

En las imágenes, se observa a una joven Diana feliz con sus hijos en brazos y también hay fotos de los príncipes cuando eran niños usando curiosos atuendos, como de oficiales de la policía londinense.

VER GALERÍA Tiempos felices entre madre e hijo... Diana abrazando fuertemente a su pequeño Harry. Foto: TRH The Duke of Cambridge and Prince Harry

En Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, los hijos de Diana de Gales abrirán su corazón como nunca antes y compartiran con los espectadores fotografías y videos nunca antes vistos sobre su mamá y los días más felices de sus vidas.

En el tráiler promocional del documental, se observa a los hijos de la princesa viendo un viejo álbum de fotos y una a una, van recordando los gratos momentos que vivieron al lado de su mamá.

William sostiene una foto de su mamá en la que él aparece de niño, de unos dos años de edad, y se dirige a su hermano: “Aunque no lo creas, sales en esta fotografía, tú estabas en su pancita”.

“Esta es la primera vez que los dos hablamos de ella como nuestra madre”, indica Harry hacia las cámaras.

Diana no era una madre convencional; para ellos fue la persona más increíble en su vida y con cariño recuerdan su forma de ser: “Ella era muy informal y realmente disfrutaba de la risa y de pasarla bien”.