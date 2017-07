Él es el hombre que acompañará a la Reina Isabel ante el retiro del Príncipe Felipe

La Reina Isabel ha anunciado a un nuevo Escudero del Rey, una de las posiciones más importantes alrededor de la realeza británica. Ante la noticia del retiro del Duque de Edimburgo tras 70 años de acompañar fielmente a la Reina durante sus eventos oficiales, se anticipa que será este nuevo Escudero quien se vuelva en la figura masculina más constante al lado de la monarca, acompañándola a todo tipo de eventos oficiales. Pero, ¿quién será este caballero?

Se trata del Comandante Nana Kofi Twumasi-Ankrah, quien nació en Ghana, tiene 38 años y ha servido activamente en Afganistán. “Cuando era un niño, al ver el desfile por el cumpleaños de la Reina en televisión, nunca me habría imaginado que algún día comandaría el regimiento del que me he enamorado”, dijo TA, como lo llaman sus amigos, al Sunday Times. “Por lo que he visto en el Reino Unidos, nuestras culturas en verdad combinan e interactúan y si yo no soy un buen ejemplo de esto, en verdad no sé qué lo sea”, dijo sobre la diversidad dentro de las fuerzas que sirven a la Reina, haciendo referencia a que él es el primer hombre negro en desempeñarse en este puesto.

El exitoso militar llegó al Reino Unido con sus padres en 1982 y estudió en la Queen Mary University of London y en la Royal Military Academy de Sanhurst, famosa por sus célebres estudiantes. Dentro de su carrera con la Familia Real, acompañó al Príncipe William y a la Duquesa de Cambridge durante su boda en el 2011 y además ha comandado el Blues and Royal en el desfile por el cumpleaños de la Reina.

Se dice que fue la monarca quien personalmente eligió al Comandante entre un grupo de candidatos para que Maj Twumasi-Ankrah pueda sustituir al Comandante Sam Fletcher más adelante este año. Históricamente, este puesto fue creado como su nombre lo dice para estar a cargo de la caballeriza, pero con el paso de los años se espera que tenga el puesto más visible entre los trabajadores de la Reina. Por supuesto, nunca antes había cobrado tanta importancia como ahora, que asumirá mayor relevancia ante la ausencia del Príncipe Felipe.

Al tratarse de un puesto de tal importancia, el Comandante se encuentra en capacitación y se espera que asuma el papel antes de que termine el año, por lo que no será raro verlo a partir de entonces como la mano derecha de la Reina.

