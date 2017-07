‘Fue la mejor mamá del mundo’ revelan William y Harry en el tráiler del documental sobre la princesa Diana

A punto de cumplirse 20 años de la muerte de la princesa Diana, los príncipes William y Harry abrirán su corazón como nunca a través de un documental, con el cual honrarán la memoria de su madre. Este sábado se dio a conocer un adelanto del emotivo programa, que será transmitido en Gran Bretaña por la cadena ITV y en Estados Unidos por HBO. En el documental llamado Diana, Our Mother: her life and legacy (Diana, nuestra madre: su vida y su legado), se abordará la estrecha relación que Diana de Gales tenía con sus dos hijos.

VER GALERÍA Los príncipes William y Harry con su madre, la princesa Diana. Foto: Getty Images

En el adelanto, se observa al Duque de Cambridge y a Harry viendo un álbum de fotos familiares. William sostiene una foto de su mamá en la que él aparece de niño, de unos dos años de edad, y se dirige a su hermano: “Aunque no lo creas, sales en esta fotografía, tú estabas en su pancita”.

Además de ese emotivo momento, hay entrevistas de ambos e imágenes de ‘Lady Di’ en el rol más importante de su vida: el de madre. “Esta es la primera vez que los dos hablamos de ella como nuestra madre”, indica Harry hacia las cámaras. Sobre la forma de ser que tenía la princesa Diana, su hijo mayor apunta que no era una madre convencional, sino que era muy divertida: “Ella era muy informal y realmente disfrutaba de la risa y de pasarla bien”.

VER GALERÍA En esta foto, el pequeño Harry en brazos de mamá. Foto: Getty Images

Para Harry, no hay mejor madre en el mundo que la suya: “Ella era nuestra mamá. Todavía lo es. Y claro, como un hijo lo que puedo decir que es ella fue la mejor mamá en el mundo. Ella nos llenó de amor”, señala.

VER GALERÍA Para Diana, no había nada más importante que sus hijos. en En esta foto, los acompaña en su primer día de clases. Foto: Getty Images

Diana de Gales perdió la vida en un trágico accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997. En aquel entonces, William tenía 15 años de edad, mientras que Harry estaba por cumplir 13 años. En una entrevista con Newsweek, el menor de los hijos de la princesa recordó lo difícil que fue para él dar el último adiós a su mamá frente a millones de personas.

“Mi mamá acababa de morir, y yo tenía que caminar detrás de su ataúd, rodeado de millones de personas viéndome mientras otros millones me veían por televisión. Creo que no se le debería pedir eso a ningún niño, bajo ninguna circunstancia", recordó. “No creo que eso pasaría hoy”.