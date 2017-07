Increíble pero cierto, denuncian a la Reina Isabel por no usar cinturón de seguridad

Puede que sea la Reina de Inglaterra, pero Isabel II también es una ciudadana que debe cumplir con ciertas reglas cuando viaja en auto, como usar el cinturón de seguridad. Justo por saltarse esa medida es que un ciudadano anónimo llamó al 999, servicio de emergencias británico, para denunciar que la Reina y su hijo, el Príncipe Carlos, viajaban en auto sin el cinturón.

VER GALERÍA

A finales de junio, el West Yorkshire Police Centre hizo pública la denuncia. "Una llamada al 999 reporta que la Reina Isabel no está utilizando el cinturón de seguridad", se puede leer en su timeline de Twitter, en donde agregaron los hashtags "No es una emergencia" y "Ni siquiera pertenece al oeste". La llamada se identificó justo después de que la Reina y su hijo viajaran del Parlamento al Palacio de Buckingham luego del Discurso de la Reina, en donde hizo públicos los planes del Gobierno.

Ante la denuncia, la Familia Real Británica de inmediato respondió a través de sus propias cuentas: “La Reina es muy prudente y siempre se asegura que todas sus actividades personales se lleven a cabo bajo las leyes del país”, expresaron.

VER GALERÍA

- Isabel II, una impactante Reina a caballo aún a los 91 años

- ¡Reina al volante! Isabel II toma las calles de Londres en su Jaguar

A pesar de la denuncia, la Reina Isabel no tendría que pagar alguna multa pues hay ciertas leyes que no pueden ejercerse sobre su título, además de procedimientos civiles y penales. Lo que sí podría suceder en los próximos días, es que la soberana cada vez que se suba a un auto, no olvide ponerse el cinturón de seguridad.