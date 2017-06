Hay piezas que no pasan de moda y este look muy común en los años 60s ha recobrado nuevos bríos de la mano de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton. Para la inauguración de la nueva ala del museo Victoria & Albert en Londres, la Duquesa quiso revivir un minidress en tweed, tal como lo hiciera en sus épocas de primera dama Jackie Kennedy. Fiel a su impecable estilo, Kate hizo que este look fuera todo un éxito aun cuando se arriesgó con una nueva marca que llevó por primera vez.

Lejos de su habitual largo a la rodilla, Kate quiso arriesgarse con una prenda totalmente británica, el minidress. En tweed en negro con blanco, algunas aplicaciones en azul marino y rojo con botones en dorado, el vestido recordó a las clásicas prendas con las que Jackie Kennedy enmarcó sus años en la Casa Blanca. Aventurándose en el mundo de la moda, en una de las contadas ocasiones que la Duquesa no llevó una firma británica, apostó por probar este diseño de Gucci que tiene un precio de 1,790 libras esterlinas (alrededor de $47,435 pesos mexicanos). Gracias al Kate Effect, en línea se pueden encontrar solo algunas piezas en un par de tallas ya que se está acabando de inventario en cuestión de horas.

Para darle todavía más vida a este lindo vestido, Kate llevó una bolsa clutch en carmín que parece ser de Emmy London con un precio de 350 libras esterlinas ($9,275 pesos mexicanos, aproximadamente). En contraste, recurrió a sus zapatos modelo Art de LK Bennett en azul marino –que se le han visto desde el 2011-. Como accesorio final, Kate lució sus aretes con perlas Annoushka de 1,215 libras esterlinas (alrededor de $32,198 pesos mexicanos) con sus arracadas de oro y diamantes de Kiki McDonough de 600 libras esterlinas (un aproximado de $15,900 pesos mexicanos). La melena en un medio recogido y una gran sonrisa hicieron de éste look todo un éxito.

Esta aparición de la Duquesa coincide con las divertidas declaraciones que hizo en el documental que la BBC ha realizado sobre su deporte favorito, el tenis. “Roger (Federer) es el amor de la vida de mi mamá. ¡No creo que a mi mamá le moleste que lo diga! Creo que él probablemente ya lo sabe”, dijo con muy bien humor del campeón del deporte blanco que fue uno de los invitados a la boda de su hermana Pippa. Con muy buen humor, compartió una anécdota en la que su papá la avergonzó frente a Pete Sampras y cómo no le permitieron ir a Wimbledon mientras estaba embarazada.

