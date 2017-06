Isabel II, una impactante Reina a caballo aún a los 91 años

La Reina de Inglaterra no deja de sorprender a muchos pues, a pesar de su avanzada edad, aún está al mando de un país y muestra un estado de salud que cientos de personas envidiarían. Pero su andar sin ayuda de bastones ni sus decisiones como Monarca impactan tanto como su habilidad para seguir montando a caballo aún después de haber cumplido 91 años en abril pasado. Contenta por el buen clima que el verano trajo, la soberana aprovechó para dar un paseo a caballo por la orilla del Río Támesis, en Windsor.

Vestida para la ocasión: pantalón ecuestre, cárdigan beige y pañoleta en la cabeza, además de un par de guantes blancos, Isabel II subió a uno de sus caballos para relajarse. Mientras ella paseaba por las orillas del río más famoso de Londres, su esposo, el Duque de Edimburgo, se encontraba hospitalizado sin riesgo durante unas horas. Por si fuera poco, en su agenda se marcaba uno de los eventos más importantes del año, el Royal Ascot, que reúne a la Familia Real Inglesa para dar inicio a las carreras de caballos. Otro evento más, esta vez político, marcó la semana de la Reina, quien acudió al Parlamento este jueves para presentar el plan de gobierno de la Primer Ministro, Theresa May.

Ya lo había anticipado el año pasado y mantiene su palabra: “Ahora soy una jinete de buen tiempo. No me gusta que me dé frío o mojarme”, expresó el año pasado mientras hablaba con uno de sus trabajadores sobre una galopada matutina. Con ligeros cambios como este, es evidente que la Reina no pretende abandonar el que ha sido su hobbie desde que tenía tres años de edad, cuando recibió sus primeras clases para montar. Un año más tarde llegó en forma de regalo su primer caballo, sellando una de las pasiones más famosas de la abuela del Príncipe William.

