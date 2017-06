Carlota Casiraghi: ‘Mi vida está hecha de acontecimientos tristes, como la temprana muerte de mi padre’

No en todos los palacios se llevan vidas de cuentos, y la historia de los Grimaldi es muestra de fortaleza y duras pruebas. Esto lo sabe muy bien Carlota Casiraghi, quien a pesar de no tener el título de princesa, es el más claro ejemplo de la realeza europea. Con 30 años, la hija de la Princesa Carolina se enfrentó a los momentos más difíciles cuando era apenas una niña y ha recordado estas tristezas al dar unas palabras en 'Les Rencontres Philosophiques' en el Musee Oceanographique de Mónaco.

“La ansiedad y la angustia forman parte de la vida de todos. Mi experiencia personal se ha hecho de acontecimientos tristes, como la temprana muerte de mi padre, pero estas cosas nos suceden a todos, no importa de dónde vengas”, ha dicho de forma sincera y con enorme fortaleza durante el simposio filosófico que sin duda, la ha de tener como una de sus mentes maestras. Recientemente, Carlota se ha confesado una amante total de la filosofía: “Me sentí adolescente bastante temprano, y eso fue lo que me impulsó a la introspección, principalmente porque tenía un temperamento proclive al análisis. Más tarde, la compañía de los filósofos me hizo sentir que no estaba sola. Creo que esto es consecuencia más de mi sensibilidad que de mi lugar especial en una familia”.

A pesar de que no es raro verla en la front row de los desfiles más populares del mundo, lo cierto es que la moda y las fiestas no son la verdadera pasión de Carlota. “El papel es mi mundo. Escribir mi medio. Es un espacio de libertad que puede resistir y reafirmar. Tuve la oportunidad, gracias a mi madre, a tener acceso temprano a la cultura y la literatura, lo que me permitió que forjarme un gusto por el pensamiento crítico”, ha dicho.

El fallecimiento de Stefano Casiraghi ha sido una de las tragedias más grandes a las que se ha enfrentado el principado. Una hermosa Princesa Carolina y su galantísimo marido, habían formado la familia perfecta. Con tres niños muy pequeños, Andrea, Carlota y Pierre, parecía que habían encontrado la verdadera felicidad y no se les auguraba sino cosas buenas. Desgraciadamente, un terrible 3 de octubre de 1990, el joven empresario italiano sufrió un accidente náutico durante una carrera perdería la vida. Con el paso de los años, los hermanos poco a poco han abierto su corazón para compartir lo mucho que esta pérdida impactó su vida. Con la llegada del primogénito de Pierre, a quien han llamado Stefano, se puede ver que día a día el recuerdo de sus padres se mantiene en sus corazones.

