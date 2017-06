El cumpleaños del rey Simeón de Bulgaria reúne a su familia y a miembros de la realeza

Con motivo de su 80 cumpleaños el rey Siméon de Bulgaria reunirá este viernes a varios miembros de las familias reales de toda Europa, además de representates de las autoridades estatales y locales, políticos y miembros del mundo empresarial.

En la catedral de Alejandro Nevski de Sofía, una verdadera joya de la arquitectura ortodoxa con capacidad para 5.000 personas, habrá un acto religioso, presidido por el patriarca de Bulgaria. Por la noche todos los invitados se trasladarán a las afueras de la ciudad, al Palacio Real de Vrana para asistir a una cena de gala. Esta es la actual residencia oficial del monarca tras numerosas visicitudes históricas. Los terrenos donde se encuentra el complejo palaciego fueron adquiridos en 1898 por el Zar Fernando I. De 1909 a 1914, se edificó el palacio principal de estilo barroco y con decoración con elementos vieneses, venecianos y búlgaros.

VER GALERÍA

Además del rey Simeón y su esposa, la reina Margarita, está previsto que a las celebraciones acudan todos sus hijos y nietos y también su hermana, la princesa María Luisa que volará desde Estados Unidos. Hacía diez años que la familia del rey no se juntaba. La última vez que coincidieron todos fue en el 70 cumpleaños del monarca que también se celebró en Sofía.

Simeón de Bulgaria se casó con Margarita Gómez-Acebo el 21 de enero de 1962 con quien ha tenido cinco hijos. Su primogénito, Kardam, príncipe de Tirnovo, fallecido en 2015 como consecuencia de las secuelas del gravísimo accidente de tráfico que él y su mujer, Miriam Ungría, sufrieron en 2008. Kyril, príncipe de Preslav, que estuvo casado hasta 2009 con Rosario Nadal; Kubrat, príncipe de Panagiuristhe, que contrajo matrimonio en 1993 con Carla Royo-Villanova; Konstantin, príncipe de Vidin, que se casó en 1997 con María García de la Rasilla y Kalina, princesa de Bulgaria, cuyo marido es Kitín Muñoz.

VER GALERÍA

- Su exilio, la muerte de su hijo Kardam... Simeón de Bulgaria, en exclusiva para HOLA.com

- Lágrimas en la emotiva presentación de la autobiografía de Simeón de Bulgaria

En enero, el Rey envió cartas a las familias reales de Europa informándoles del evento. Entre los invitados de la realeza que acudirán a los festejos se encuentra la Reina Sofía y su hermana, la princesa Irene de Grecia. El Rey Juan Carlos no asistirá, según un comunicado de la página web oficial de Simeón II. También irán el príncipe Radu de Rumanía; el príncipe Alexander y la princesa Katarina de Serbia; el príncipe Nicolás de Montenegro; el príncipe Leka de Albania con su esposa, la princesa Elia y el príncipe Andrés Miguel, duque de Sajonia, que llegará directamente desde Alemania.

La vida de del rey Simeón ha estado marcada por el exilio que vivió siendo un niño: tuvo que abandonar Bulgaria y tras ser acogido primero por el rey Victor Manuel III de Italia y el rey Faruk de Egipto finalmente formó su hogar en España. En Madrid encontró el amor y formó su numerosa familia, también hizo grandes amigos y estrechó lazos con la familia real española con la que mantiene unas magníficas relaciones. No fue hasta 1996 cuando pudo regresar a Bulgaria como turista. "Me emocioné muchísimo, tenía ganas de llorar, ningún ser humano podría no emocionarse", dijo el monarca durante la presentación de su autobiografía al recordar aquel momento. En 2001 participó en la vida política de Bulgaria, liderando el Movimiento Nacional Simeón II, lo que le llevó a convertirse en Primer Ministro de su país. Pasará a la historia por ser el primer monarca destronado en regresar al poder y ponerse al frente de una república.