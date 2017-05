¡Reina al volante! Isabel II toma las calles de Londres en su Jaguar

Hace unos días, el Palacio de Buckingham alertaba al mundo por una reunión poco común que se rumoraba tenía que ver con el estado de salud de la Reina Isabel o su esposo, el Príncipe Felipe. La verdadera razón fue el retiro de las labores oficiales del también Duque y mientras él planea qué hacer con su tiempo libre, la Reina se muestra muy contenta y decidida a seguir con sus citas fuera del Palacio, tanto que hasta le dan ganas de ponerse detrás del volante.

Cuando la Reina Isabel de Inglaterra quiere hacer algo no tiene que pedirle permiso a nadie. Ni siquiera al departamento vehicular si es que le dan ganas de manejar y no tiene una licencia para conducir, pues es la única persona del país con ese privilegio. Sin embargo, no quiere decir que sea una persona descuidada - ¡todo lo contrario! Cautelosa y obsequiando al mundo una imagen muy tierna, la Monarca de 91 años optó por darle la mañana libre a sus choferes para trasladarse ella misma de la Royal Chapel of All Saints en Windsor Park hasta su hogar.

Con mucho estilo, la abuela del Príncipe William regresó a casa de la iglesia. Un traje azul fue el outfit que contrastó con su conocido Jaguar verde. Además, agregó un collar y aretes de perlas a su look dominguero al que no faltó su característico sombrero a juego. Atenta al camino, Isabel II llevaba puestas sus gafas con aumento para no perder detalle de las calles y la gente cerca de ella.

FOTOS: Twitter (Jim Bennett)

Los ciudadanos se sorprendieron al verla manejando sola, a pesar de que no es algo extraño en su rutina. A la Reina es común verla manejando alguno de sus autos en Sandringham. Los curiosos no perdieron la oportunidad de capturar ese momento y compartirlo por las redes sociales, en donde se volvió viral. "La Reina manejado a casa desde la Iglesia es, hasta hoy, mi foto favorita de Internet", escribió la reportera de la Casa Blanca, Kate Bennett.

La Reina aprendió a manejar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue mecánica de la Women’s Auxiliary Territorial Service. Y, claro, el camino por el que manejó este domingo, está reservado excllusivamente para ella y los trabajadores del parque.