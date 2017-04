Alberto de Mónaco brinda sus mejores consejos a George Clooney para ser padre de mellizos

En sólo tres años, George Clooney pasó de ser el soltero más codiciado entre las celebridades al futuro papá a quien todos quieren darle un consejo sobre bebés. Desde aquel momento en el que no podía guardar más el secreto del embarazo de mellizos de su esposa, Amal Clooney, su buen amigo Matt Damon le advirtió que debía seguir la "regla de los tres meses" para gritar su próxima paternidad a los cuatro vientos. La visita de la cigüeña no pasó desapercibida en su círculo de amigos y celebridades, y la feliz noticia llegó a oídos del Príncipe Alberto de Mónaco, quien ya se sumó a la lista de consejeros.

"Café y lectura fácil", recomendó muy convencido el Príncipe Alberto, que sabe muy bien de lo que habla porque él mismo pasó por la experiencia de tener mellizos en diciembre de 2014, cuando recibió junto a su esposa, Charlene, a los príncipes Jacques y Gabrielle. "Un poco de sueño ahora, antes de que nazcan los bebés", agregó para después retomar el tema del café. "Una buena taza en la mañana, es muy importante".

Como padre, el Príncipe Alberto sabe de la importancia de estar bien descansado para poder desempeñar sus labores además de jugar un buen rol como papá de recién nacidos. Y a pesar de que es un tema en el que la mayoría de los papás y mamás coincidirán, él reveló que corrió con suerte porque sus hijos dormían relativamente bien. Alberto de Mónaco advirtió que habrá días en que los bebés dormirán en la misma habitación que ellos, como sus hijos lo hacen hasta ahora, por ello recomienda que tengan una habitación extra y separada para que él o Amal puedan descansar por turnos.

En caso de que los consejos que han recibido no son suficientes, los olvidan o creen que no se ajustan a su estilo de vida, el Príncipe recomendó a George un poco de lectura para prepararse antes del día en el que se convierta en papá. ""En realidad hay un libro muy bueno sobre ser padre de gemelos", recordó. "A mí me fue muy útil uno de Joe Rawlinson. Tiene buenos consejos y es bastante fácil de leer".

Para finalizar, Alberto habló sobre la importancia de entender la personalidad de cada uno de los bebés, pues a pesar de ser mellizos, cada uno es diferente. "Se mueven de manera diferente y en nuestro caso, Jacques era mucho más pequeño que su hermana cuando nacieron". Y cual orgulloso padre, en una plática con People además de mostrar algunas fotos de sus hijos, agregó: "Crecen bastante rápido. Jacques ya es un niño grande".