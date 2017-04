'Upps'! Un maratonista salpicó de agua al príncipe William y ésta fue su reacción Los Duques de Cambridge y el príncipe Harry acudieron al maratón de Londres para apoyar a los competidores de su fundación, Heads Together

Los Duques de Cambridge y el príncipe Harry se sumaron a las porras que animaron a los miles de competidores en el maratón de Londres este domingo, en el cual participaron 39 mil personas. Una de las imágenes más curiosas de la carrera fue la divertida reacción del príncipe William cuando de pronto, un corredor lo salpicó con agua. No está claro si esto fue intencional o no, pero lo cierto es que el hijo mayor de Diana de Gales soltó una gran carcajada por el incidente.

VER GALERÍA El príncipe William fue salpicado con un chorro de agua. Foto: Getty Images

Heads Together, la organización benéfica que presiden los nietos de Isabel II y Kate Middleton, fue la fundación de caridad oficial del maratón. Dicha organización se encarga de promover la salud mental y hacer a un lado los tabués que hay respecto al tema. William, Harry y Kate ofrecieron palabras de aliento a los más de 700 maratonistas que concursaron por Heads Together. Los nobles conversaron con veteranos de guerra y con familias que habían perdido a alguno de sus miembros por enfermedades mentales.

VER GALERÍA Los nobles entregaron botellas de agua a los competidores. Foto: Getty Images

Los nobles, quienes vestían jerseys negros con el nombre de su fundación, se colocaron en la línea de salida e hicieron sonar el claxon que marcaba el inicio de la carrera de poco más de 26 millas. Unas millas más adelante del punto de salida, los tres saludaban a los competidores y los vitoreaban para que siguieran hasta el final. Poco antes de la carrera, el príncipe William conversó con algunos participantes sobre los mejores consejos para entrenar, mientras que el carismático Harry compartió besos y abrazos con sus fieles admiradores.

VER GALERÍA ¡Qué gran apoyo! William, Kate y Harry se veían emocionados. Foto: Getty Images

En las últimas semanas, William, Harry y Kate se han dejado ver muy activos con sus campañas de salud mental. Incluso, Harry hizo una reveladora confesión sobre cómo lidió con la muerte de su madre, ocurrida en agosto de 1997. En aquel entonces, Harry tenía sólo 12 años de edad y pasó mucho tiempo tratando de evitar los dolorosos recuerods y bloqueó sus emociones. Al darse cuenta de ésto, su hermano mayor le sugirió que buscara ayuda de un profesional y después de mucho tiempo, aceptó ir a terapia. "Mi manera de conciliar la pena era meter mi cabeza en la arena, me negaba a pensar en mi mamá porque me repetía: ‘¿en qué te ayudará? Sólo te hará sentir triste, y no la traerás de regreso’. Así que desde un punto emocional, estaba como: ‘No dejes nunca que tus emociones sean parte de algo’”.

VER GALERÍA Los nobles compartieron varias fotografías con los concursantes de Heads Together. Foto: Getty Images

El quinto en la línea de sucesión al trono inglés agregó, que en este momento se encuentra en un buen lugar tras el proceso por el que ha atravesado en los últimos dos años y medio. "He sido hábil de tomar mi trabajo en serio, de llevar mi vida privada de forma más seria y ser capaz de poner sangre, lágrimas y sudor a cosas que realmente hacen la diferencia".