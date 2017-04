Entre series y comida para llevar, así pasan los Duques de Cambridge sus ratos libres Aunque tienen una agenda oficial bastante llena, hay días que pueden quedarse en casa sin quitarse la pijama

Cuando no se encuentran de gira o en actos oficiales, el Príncipe William y su esposa, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, aprovechan los ratos libres para quedarse en la comodidad de su hogar, justo como cualquier otra pareja lo haría. Kate y William no sólo se quedan en pijama o con su ropa más cómoda, también se hacen cargo de sus hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, con quienes juegan y ven la televisión.

La pareja real reveló estos detalles de su vida privada cuando acudieron por sorpresa a la estación de radio BBC 1. Ahí, asombraron a la DJ Adele Roberts con su presencia y en pocos minutos se convirtieron en parte del programa. Kate y William eligieron a esta locutora en especial, pues será una de las competidoras que corra a nombre de la iniciativa de los Duques, Heads Together, en el próximo Maratón de Londres.

Con Adele muy emocionada por la grata sorpresa, cedió los micrófonos al Príncipe, quien de inmediato se convirtió en locutor de una charla "muy especial". Kate no podría aguantar la risa, pero pronto se unió a la voz de su esposo para especular sobre la lista de los 10 mejores temas de la semana, en la que Harry Styles podía quedarse en la primera posición con el tema Sign of the Times o bien, Ed Sheeran podría arrebatarle el sitio que mantuvo por 13 semanas con Shape of You.

Adentrados en la plática con la locutora y el DJ Scott Mills, los Duques hablaron sobre sus actividades no oficiales, aquellas que disfrutan como familia en su hogar en Anmer Hall, o bien, en el Palacio de Buckingham. "Nos gusta ver Homeland y Game of Thrones", explicó Kate. Para la pareja, los dramas son un alivio después de ver todo el día las series animadas que a George le gustan y con las que se adueña del televisor. "Él se molesta mucho si no prestas cierta atención a los personajes", explicó William.

Y para acompañar sus veladas, ordenan un poco de curry. William agregó: "Claro que no entregan la comida en el Palacio. Normalmente alguien va al restaurante, la compra y nos la lleva a casa", explicó el hermano del Príncipe Harry.

The Duke & Duchess have just got time to pre-record the @BBCR1 official chart show rundown with @gregjames - which you can listen to later. pic.twitter.com/Qzr4Jl1alo — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 de abril de 2017

La pareja ha evitado mostrarse en festivales musicales, a donde podrían ir a disfrutar de algo de música en vivo. La razón, según dijo William, fue porque según él, "he tenido bastantes problemas por mi baile últimamente. Quizá es mejor que me mantenga alejado de ello un tiempo", dijo entre bromas y recordando el viaje que realizó con sus amigos hace un mes.

Antes de su participación en la radio inglesa, Kate, William y Harry, publicaron un video en el que platicaban sobre la importancia de la salud mental, una iniciativa propia de su campaña Heads Together. Además, enviaron un elegante mensaje a la Reina Isabel II por su cumpleaños número 91, un festejo que eligió pasar tranquila en su hogar.