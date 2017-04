‘Soy tímida’, confiesa la Duquesa de Cambridge escoltada por William y Harry

Puede que sea una de las mujeres más fotografiadas del mundo y que miles de personas alrededor del mundo estén pendientes de su día a día, pero la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, se define a sí misma como una persona muy tímida. Aunque se le suele ver sonriente y con facilidad de palabra al conocer a muchas personas durante sus apariciones públicas, Kate tiene dificultades cuando de su timidez se trata. Así mismo lo aceptó durante la inauguración de la Global Academy, a donde asistió acompañada por el Príncipe William y el Príncipe Harry.

Al reunirse con los jóvenes que disfrutarán de la nueva academia que busca difundir las nuevas formas de comunicación, la Duquesa tuvo la oportunidad de hablar con Oliver Monger de 16 años. El chico, un tanto abrumado con el encuentro, respondió honestamente a Kate cuando el tema de la salud mental surgió en la conversación: “No he tenido un problema del que tenga que hablar, pero conocerla a usted es algo nuevo. En realidad no sé cómo hablarle a alguien como usted. Soy bastante tímido”. Una Duquesa que sabe bien de lo que hablaba Oliver, confesó: “Yo también soy tímida, así que no hay problema”, la simple respuesta tranquilizaría al chico que ya con más confianza continuó con la conversación.

Aunque la Duquesa no habla mucho al respecto, se sabe que Kate siempre fue una niña tímida e incluso cambió de escuela durante su infancia por este problema. Con los años, poco a poco ha ido trabajando con la atención pública que su relación con el Príncipe William le ha traído. Ahora, mucho más cómoda con su papel, se ve a una Kate sonriente y muy relajada, sobre todo cuando está acompañada por su esposo y por el Príncipe Harry. Sin duda, su cuñado es experto en sacarle más de una sonrisa como lo hizo en esta oportunidad cuando con su humor tenía de lo más divertida a la Duquesa. El trío continúa en una ardua campaña de su iniciativa Heads Together.

Paradójicamente con su declaración, para este evento Kate eligió un color que atrae todas las miradas: el rojo. Y cómo ignorarla si lució guapísima con un traje sastre de falda de lápiz y chaqueta de Armani Collezioni. El look todavía puede ser adquirido en algunos almacenes por 717 dólares –en oferta- (alrededor de $14,340 pesos mexicanos). Llevó los mismos accesorios que se le vieron el fin de semana, sus tacones nude modelo Malory de Rupert Sanderson y el clutch en el mismo color de Etui Bags. Como aretes llevó los modelo Empress de Mappin and Webb y ya su clásico reloj Cartier Ballon Bleu, regalo de William.

