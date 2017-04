¿Por qué el Príncipe William está hablando por FaceTime con Lady Gaga?

Él es el futuro rey de Inglaterra y ella es una de las cantantes más famosas del mundo, pero ¿qué podrían tener en común el Príncipe William y Lady Gaga? Esta mañana ha sorprendido que en las redes sociales del Palacio de Kensington así como en las de la intérprete de Bad Romance, ha aparecido un video de una videollamada entre William y Gaga. Y es que los inesperados amigos han decidido trabajar juntos en la iniciativa de los Duques de Cambridge y el Príncipe Harry, Heads Together, a través de la que están difundiendo la importancia de la salud mental.

El clip comienza con dos escenarios muy diferentes, el Palacio de Kensington y una casa de playa en California. Lady Gaga está preparándose un café en la cocina de su casa cuando decide llamar a William, que está en su oficina de trabajo en el Palacio. “Estoy muy agradecida de hablar contigo. Soy una gran admiradora de lo que han hecho con Heads Together y el hashtag #OkToSay”, comienza la conversación entre estas grandes personalidad que parecerían no tener en común. El Príncipe le explica cómo para él, su esposa y su hermano ha sido muy importante hablar de este tema y le dice que ha sido muy inspirador leer cómo ella ha podido expresar abiertamente sus sentimientos.

“Hay mucha vergüenza al hablar de la salud mental, sientes que la gente te está juzgando”, dice Gaga que admite que a veces le es difícil pensar que lo tiene todo pero que no se siente feliz ni satisfecha. “Está bien tener esta conversación, es necesario tener esta conversación…sino esto solo traerá más problemas después”, le dice William en esta plática que terminó con la promesa de reunirse en Londres cuando la cantante esté en gira más adelante en este año. Mostrando una faceta muy distinta de su personalidad, Lady Gaga se mostró de lo más recatada en su imagen para esta casual plática con el Príncipe.

Totalmente comprometido con esta causa, solo un día después de que se diera a conocer el podcast en el que el Príncipe Harry abre su corazón sobre sus problemas emocionales, el Príncipe William ha hablado de su propio dolor al perder a su madre. Durante la proyección del documental de la BBC Mind Over Marathon, el Príncipe se mostró por demás conmovido. “No puedo hablar. Estoy muy emocionado. Así que voy a tomar un momento para calmarme”, dijo antes de dar su discurso. El Príncipe ha dicho que él y su esposa quieren que sus hijos, George y Charlotte, crezcan con la libertad de hablar de sus sentimientos, algo que está tratando de difundir en la cultura de su país.

