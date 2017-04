¿Cuánto cuesta vestir como Kate Middleton?

A pesar de ser experta en reciclar y tener muy bien preservadas algunas piezas de sus épocas de soltera, los compromisos de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, la obligan a invertir una buena cantidad de dinero en su imagen. Al ser una de las mujeres más fotografiadas del mundo, sino es que la más, el clóset de la esposa del Príncipe William es seguido por millones de mujeres entre las que hay algunas valientes que intentan replicarlo al pie de la letra. Fieles fanáticos siguen día a día lo que lleva puesto y hay quienes se han aventurado a hacer un estimado de cuánto cuesta vestirse como Kate.

Blogs especializados reportan que el año pasado el DailyMail calculó el guardarropa de la Duquesa en un precio de 174,170 libras esterlinas (alrededor de $4,615,505 pesos mexicanos). Esta cifra resultaba la más alta para Kate, quien suele ser vista con looks de años anteriores, además de ser una ávida usuaria de marcas de fast fashion que suelen ser de lo más económicas y sencillas. Es también sabido que la Duquesa se niega a recibir prendas gratis para hacer promoción a algunas marcas y que pide a su equipo pagar el precio regular de cada una de sus piezas. Y es que muchas marcas ven en Kate una mina de oro, al saber que casi absolutamente todo lo que lleva desaparece de los aparadores en cuestión de minutos gracias al Kate Effect.

Con esto en mente, el blog What Would Kate Do? ha hecho un cálculo del primer trimestre del que se considera el año más agitado en la agenda de la Duquesa. Con más compromisos que nunca, el precio de su guardarropa también ha incrementado considerablemente. 57,347 libras esterlinas ($1,519,165 pesos mexicanos) es la suma de enero a marzo en las cuentas en ropa y accesorios de la Duquesa.

Look a look se ha analizado esto, dejando fuera aquellas prendas que ya eran de su pertenencia. Por supuesto, la suma va de las cosas más sencillas, como el cuello de piel falsa con el que dio la bienvenida al año de solo 110 libras esterlinas ($2,915 pesos mexicanos) hasta los looks más costosos con los que apareció en su primera visita oficial a París.

Entre los favoritos están, un vestido floral de Erdem de $1,876 dólares ($37,500 pesos mexicanos), sus tenis New Balance para su look más deportivo de solo 90 libras ($2,385 pesos mexicanos), el espectacular vestido Alexander McQueen de los premios BAFTA de $7,765 dólares ($155,300 pesos mexicanos) y los zapatos estilo Cenicienta de Oscar de la Renta de $690 dólares ($13,800 pesos mexicanos).

Por supuesto, la cifra final resulta un tanto volátil pues en más de una de las prendas sumadas, existe la duda de que ya hubiera estado en el clóset de la Duquesa. Al restar algunas de estas piezas como un abrigo Oscar de la Renta de $2,190 dólares ($43,800 pesos mexicanos), $800 dólares por una chaqueta ($16,000) y $2,500 ($50,000) de un abrigo Catherine Walker, la suma es mucho menor. La cifra final sería de $1,284,395 pesos mexicanos.

Pero no creas que necesitas tanto para vestir como ella. Una chica de Gran Bretaña ha hecho el propósito de lucir tal como Kate y para ello busca en internet los mismos productos a través de eBay consiguiendo las prendas mucho más baratas invirtiendo el precio total solo en piezas claves como los zapatos Gianvito Rossi que tanto ama y los clutch de LK Bennett que no pueden faltar. En definitiva, quisiéramos darnos un clavado en el clóset más envidiado del mundo. Tú, ¿te animas?

