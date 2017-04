El efecto Kate Middleton: el Marchesa borgoña que vistió recientemente, está agotado

Sin proponérselo, Kate Middleton logra marcar tendencia y dejar los escaparates vacíos. La Duquesa de Cambridge lució espectacular en el estreno de la puesta en escena de la obra 42nd Street, en un teatro del West End –el corazón teatral londinense–. La esposa del príncipe William lució un exquisito vestido borgoña corte A de Marchesa Notte. En cuanto se revelaron las fotografías del evento, la prenda se convirtió en el ‘objeto de deseo’ de miles de mujeres, y en sólo unas horas el modelo, cuyo valor ronda los $1,200 dólares, se agotó.

VER GALERÍA El vestido cuesta casi $1,200 dólares, y a pesar de ello, se agotó en todos lados. Foto: Getty Images

El vestido, de la firma creada por las diseñadoras Georgina Chapman y Keren Craig, tiene un delicado patrón de nido de abeja y tul, lo cual lo hacen una prenda única y elegante. La madre del príncipe George y la princesa Charlotte completó su atuendo con un clutch borgoña y unos pendientes largos de Kate Spade. En cuanto a su look, Kate Middleton optó por llevar la cabellera suelta y un maquillaje discreto.

VER GALERÍA Lució un peinado sencillo y un maquillaje discreto. Foto: Getty Images

Aunque no se trata de una prenda de bajo costo, se reporta que quedan muy pocas en existencia. En Net-A-Porter, sitio especializado en moda de alta costura, de las tallas 0 a la 8, el vestido está agotado y sólo hay pocos vestidos en talla 10. El portal español El Mundo indica que en la tienda de lujo, Saks Fifth Avenue, ya no hay modelos disponibles.

VER GALERÍA En Net-A-Porter el vestido está casi agotado. Foto: Net-A-Porter