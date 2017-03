Kate Middleton y la Reina Isabel expresan sus condolencias tras el ataque en Londres A través de un comunicado, la Reina se refirió al terrible ataque en Westminster de esta semana, mientras que la Duquesa de Cambridge se refirió a las víctimas en un discurso

La Reina Isabel rompió el silencio luego de enterarse del terrible ataque a las afueras del Palacio de Westminster el miércoles pasado, en donde al menos cuatro personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas. La Monarca ofreció su "más profunda compasión" para aquellos afectados por el incidente. La abuela del Príncipe William había planeado inaugurar el nuevo edificio de New Scotland Yard este jueves; sin embargo, a causa del luto que hay en su país, ella y su esposo, el Príncipe Felipe, decidieron posponer el evento.

"Después de los impactantes acontecimientos en Westminster, el Príncipe Felipe y yo sentimos no poder abrir el edificio de New Scotland Yard como estaba planeado para hoy, por razones muy comprensibles. Espero poder visitarlos en otra fecha. Mis pensamientos, oraciones y las más profundas condolencias están con aquellos que se vieron afectados por la terrible violencia de ayer. Sé que hablo para todos en la expresión de mi agradecimiento y admiración por los miembros del servicio de Policía Metropolitana y todos los que trabajan tan desinteresadamente para ayudar y proteger a los demás", se puede leer en el comunicado de la Reina Isabel.

Por su parte, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, aprovechó su discurso en Londres sobre la salud mental materna, para rendir tributo a las víctimas del infortunado suceso. “Antes de comenzar, sé que todos quieren unirse a mí y enviar nuestros pensamientos y oraciones a los afectados por el terrible ataque de ayer en Westminster. Estaremos pensando en todas las familias mientras discutimos los temas importantes de los que hablaremos aquí hoy”, dijo la madre de los Príncipes George y Charlotte.

Así como las mujeres más importantes de la casa real inglesa alzaron su voz sobre este acto, Adele recordó a las víctimas en su más reciente concierto. La originaria de Londres se encontraba en Nueva Zelanda cuando se enteró de lo sucedido. Esa noche salió al escenario para dedicar su canción Make You Feel My Love a quienes perdieron la vida. Ante la audiencia, la cantante de 28 años de edad expresó que se sentía raro no estar en casa con sus seres amados durante estos momentos por los que atraviesa su país. "Hoy hubo un ataque de terror en mi país. Literalmente, estoy del otro lado del mundo y quiero ver sus luces y escucharnos, para que sepan que pensamos en ellos", continuó mientras la multitud se unía a un coro de compasión por las víctimas.