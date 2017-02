Gigi Howard, la ex novia del Rey Felipe que se alegra de no haberse convertido en Reina de España La joven que un día fue fotografiada de vacaciones con el Príncipe Felipe, hoy lleva una vida discreta y llena de proyectos profesionales

Aunque hoy está felizmente casado con la Reina Letizia, en su juventud, el corazón del Rey Felipe VI le perteneció a Giselle Howard, una chica americana que conoció mientras estudiaba en la universidad Georgetown. Su relación con el hijo de Juan Carlos de España no prosperó luego de que unas fotografías de ambos de vacaciones en el Caribe salieran a la luz. Pero lejos de la herida sentimental del momento, Gigi está feliz de no haberse convertido en Reina consorte porque no se considera una mujer apta para lidiar con los fotógrafos y la prensa.

"Mi abuela decía que una persona de bien sólo puede aparecer una vez en la prensa... en la sección de obituarios", explica Gigi en tono de broma en la entrevista que ofreció a Vanity Fair, 20 años después de que su camino se cruzara con el del Príncipe. Desafortunadamente para ella, no pudo cumplir con el consejo de su abuela cuando en la Semana Santa de 1995, sus vacaciones con el entonces Príncipe, acompañados del Príncipe de Grecia y su hoy esposa, Marie Chantal, fueron conocidas a nivel internacional. La situación llegó a los juzgados en donde acusaron al fotógrafo Carlos Hugo Arriazu de haber intervenido la línea telefónica del monarca y llevó a Gigi a testificar ante el juez.

Ese pequeño detalle fue suficiente para darse cuenta de que la atención mediática no era para ella. "Tienes que ser una persona muy especial para poder lidiar con la intensidad y la invasión de la prensa, y yo no era esa persona. Soy muy discreta y eso no era para mí. Aunque no lo creas, sigo teniendo miedo a la prensa. Me sorprende que pueda seguir despertando interés, pero también me aterra", agrega.

En vez de la atención de todo el mundo sobre cada paso que da, Gigi optó por tener discreción en su vida. La hoy empresaria se encarga de su proyecto SiO, especializado en productos de belleza. En la intimidad de su vida, a los 42 años decidió convertirse en madre soltera: "No estaba casada, no tenía novio y quería ser madre. Así que busqué un donante anónimo y tuve un hijo”.

Su rutina, por completo dedicada a su hijo de tres años, Richard Southworth Howard, y a su empresa. Sobre España, Gigi tiene muy bellos recuerdos pues ha visitado el país en varias ocasiones. "Tengo amigos en Madrid desde hace 20 años y voy a visitarlos”, cuenta feliz del rumbo que eligió cuando rechazó continuar en la vida de la Familia Real Española.