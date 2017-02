Las espectaculares joyas con las que la Duquesa de Cambridge deslumbró en la alfombra roja

Aunque suele preferir los accesorios discretos y de lo más clásicos, al saber que estaría en una red carpet, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, decidió relucir a través de sus joyas durante la noche de los BAFTA. Kate engalanó su vestido en negro con detalles florales de Alexander McQueen con tres piezas de joyería que acapararon todos los reflectores. Dejando que sus accesorios fueras los protagonistas, la Duquesa volvió a demostrar porque es considerada uno de los íconos de moda más grandes del mundo.

De forma muy discreta y sin querer llamar mucho la atención, Kate y el Príncipe William fueron de los últimos en pasar por la alfombra roja, eso sí, sin detenerse para fotografías posadas. Aun así, desde su llegada, hubo algo que llamó especialmente la atención de los amantes de la moda, los llamativos aretes que llevaba la Duquesa.

Con la melena totalmente recogida en un moño, se podía apreciar al máximo los aretes estilo chandelier con una gran piedra en forma de gota de color rosa en el centro. Aun los seguidores más perspicaces del estilo de Kate no han podido identificar el origen de estos aretes que lució por primera vez en el 2011 durante la gala de 100 Women in Hedge Funds. Aunque parecieran ser enormes diamantes, el ojo experto los ha determinado como de otra piedra no tan costosa. Incluso se dice que una fuente cercana ha asegurado que no son parte del joyero de la Reina Isabel, pero sin dar más detalles de su procedencia. Ha sido tal el suspenso, que ya han sido llamados como los “misteriosos aretes” de Kate.

Pero si los aretes no eran de la Reina, sí lo era el gran brazalete que llevaba la Duquesa en su mano derecha. Se trata de una pieza que la monarca recibió como regalo por parte del Príncipe Felipe el día de su boda. La historia detrás de él no podría ser más romántica, pues cuando el Duque de Edimburgo era solo un teniente de la marina y tenía que dar un regalo a su futura esposa, digno de una reina, recibió de su madre una tiara de la familia, la cual fue convertida en otras joyas, entre ellas este brazalete.

La pieza que incluye tres grandes diamantes en corte horizontal y tiene un aire al estilo Art Deco. Estos diamantes provienen de la misma tiara de dónde es la piedra del anillo de compromiso de la Reina, por lo que tiene un enorme valor sentimental.

Y como si estas dos piezas no fueran suficientes, el anillo de compromiso que adorna el anillo anular izquierdo de Kate es el complemento perfecto. Para acabar con los accesorios del día, la Duquesa estrenó un clutch de Alexander McQueen de 2,075 dólares (alrededor de $43,575 pesos mexicanos) que tenía su propio diseño de joyería en el broche.

