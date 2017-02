El pequeño detalle que ha rejuvenecido a la Duquesa de Cambridge

Es sin duda una de las mujeres más fotografiadas en el mundo, sino es que la más, y ha de decirse que la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no podría salir mejor en estas imágenes. Parece que tal como la Reina Isabel, como futura monarca consorte, debe mantener un mismo look familiar e identificable. Pero esto no significa que no se dé el lujo de hacer algunos arreglitos que le ayudan a verse perfecta. A sus 35 años todavía es muy joven, pero con un pequeño cambio en su rutina diario ha logrado refrescarse aún más.

Para iniciar este 2017, la esposa del Príncipe William renovó un poco su imagen al marcar un poco más el peinado en su famosísima melena. Y si este cambio podría haberle aumentado algunos añitos por su formalidad, decidió dar balance a cómo luce al hacer un discreto pero perceptible cambio en su rutina de maquillaje. Eliminó la línea inferior de delineador negro que solía llevar sin importar si se trataba de un evento de día o de noche.

Desde que era muy joven, Kate había recurrido a este truco de belleza para enmarcar su mirada, pero ha de decirse que el hacerlo con un delineador negro endurece un poco las facciones. Así, buscando suavizar su mirada y su rostro, le Duquesa se ha despedido de su lápiz negro y ahora ha dejado sus ojos al natural, solo con un poco de rímel y una discreta línea en el párpado superior, dando fuerza a sus pestañas.

Si ya se encontraba trabajando en suavizar su rostro, las cejas también eran clave para la transformación. Siguiendo las tendencias, en vez de mantener las líneas duras de las cejas muy marcadas como se llevaban el año pasado, lo que lograba estirar un poco su mirada, ahora ha decidido dejarlas un tanto más al natural. Menos gruesas y enmarcadas, éste ha sido otro de los truquitos de la Duquesa para lograr balancear entre la melena más marcada y un rostro más suave.

Con 35 años y 2 hijos, Kate ha logrado mantener su imagen casi idéntica a cuando se casó con el Príncipe William en el 2011. Tanto, que es normal verla llevando su ropa de sus épocas previas a ser Duquesa y todo se le sigue viendo tan bien como antes. Si el Kate Effect en la moda sirve de referencia, la tendencia de una mirada más natural no podría estar muy lejana para esta primavera.