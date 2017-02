Luto en la Familia Real Inglesa, fallece ahijada del Príncipe Carlos a los 45 años La socialité batallaba contra un tumor en el cerebro, padecimiento que ella misma confirmó hace un año

La Familia Real de Inglaterra está de luto por el fallecimiento de la socialité Tara Palmer-Tomkinson, quien era conocida por su carrera como modelo, presentadora de televisión e it girl. Este miércoles, el cuerpo de Tara fue encontrado sin vida en su casa de Londres. La policía confirmó a HELLO!, que la también actriz fue encontrada muerta en su hogar a las 13:40 horas, luego de que un servicio de ambulancias alertara a los cuerpos de seguridad. Por el momento, la muerte de Tara se considera inexplicada, según la Policía Metropolitana, aunque un portavoz aclaró que no está siendo investigada como sospechosa.

VER GALERÍA

Tara, conocida por su estilo para vestir, reveló a inicios del año pasado que estaba recibiendo tratamiento contra un tumor en el cerebro. La protuberancia que crecía en su glándula pituitaria fue descubierta luego de varios exámenes de sangre a los que se sometió tras sentirse mal durante el verano de 2015.

En ese entonces, Palmer-Tomkinson dijo a Daily Mail que al regreso de unas vacaciones en las que fue a esquiar, su médico le dio los resultados de una de las pruebas de sangre. "Le dije: '¿Qué quiere decir? ¿Podría traducirlo?' Y el doctor respondió: 'Como lo sospeche, tienes un tumor cerebral'", explicó. "Me sentí terriblemente asustada. Empecé a pensar que me iba a morir. Que sólo tenía un par de semanas más de vida... cosas de ese estilo".

VER GALERÍA

Tara era una persona muy allegada a la Familia Real Británica, incluso era ahijada del Príncipe Carlos. Luego de enterarse de la triste noticia, el hijo de la Reina Isabel y su esposa, la Duquesa de Cornuales, emitieron un comunicado expresando sus condolencias. "Estamos profundamente tristes y nuestros pensamientos están con la familia de Tara", se puede leer en el texto del heredero al trono.

A Tara era común verla en las fiestas en las que la clase alta londinense se reunía, además de tener una agenda social muy activa durante la década de los 90. Sin embargo, se alejó de ese estilo de vida hace unos años, una nueva rutina de la que habló para las páginas de HELLO! "He tenido la enorme suerte de ir a los BAFTAS, Oscar y muchos otros a lo largo de los años. Recuerdo y aprecio cada uno de ellos", contaba hace unos años.