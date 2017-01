Para honrar a la princesa Diana, William y Harry develarán una estatua en el Palacio de Kensington

En agosto próximo se cumplirán 20 años de la trágica muerte de la princesa Diana, madre de los príncipes William y Harry. Al ser una fecha tan especial para ellos, decidieron hacer algo especial para honrar la memoria de su querida madre. A través de la cuenta de Twitter del Palacio de Kensington, se anunció que los príncipes decidieron homenajearla con una estatua, la cual será colocada en el palacio.

VER GALERÍA Los príncipes eran tan sólo unos niños cuando perdieron a su madre. Foto: Getty Images

El Duque de Cambridge y el príncipe Harry expresaron en redes sociales la forma en la que homenajearán a su mamá. “Han pasado ya 20 años desde la muerte de nuestra madre y es momento de reconocer su impacto positivo en Reino Unido y el resto del mundo con una estatua permanente. Nuestra madre tocó muchas vidas. Esperamos que la estatua ayude a aquellos que visiten en Palacio de Kensington para reflexionar sobre su vida y su legado”.

VER GALERÍA El 31 de agosto de este año se cumplen 20 años del aparatoso accidente automovilístico en el que 'Lady Di' perdió la vida. Foto: Getty Images

Hasta el momento, no se sabe en qué lugar quedará la figura dentro del palacio, pero una fuente cercana a la familia real contó a The Mirror que podría quedar justo a la vista de la residencia de William y Kate Middleton. Los hermanos convocaron a un comité para recaudar fondos privados para la creación de la estatua. Se sabe que este comité también supervisará la selección del escultor que estará a cargo de la figura de Diana de Gales. La creación de la estatua comenzará dentro de poco, y hasta el momento no se sabe la fecha exacta en la que será develada, aunque se prevé que quede lista para agosto próximo.

El Comité Estatal de Diana, Princesa de Gales será presidido por su ex Secretario Privado, Jamie Lowther-Pinkerton. Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo anoche al Sunday People que la reina Isabel II apoyaba los deseos de sus nietos: “La Reina es consciente de los planes y apoya el deseo del Duque y el príncipe Harry de conmemorar la vida y el trabajo de su madre”.