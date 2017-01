El Príncipe Harry toma las calles de Londres en una carrera con jóvenes desamparados Ver correr al hermano menor del Príncipe William por las calles del norte de Londres tomó por sorpresa a varios vecinos de la zona

El Príncipe Harry dejó atrás los trajes formales para una de sus citas oficiales. En lugar de camisa y pantalón, este jueves el royal de 32 años salió a la calle con medias deportivas, short y sudadera negra para sorprender a los transeúntes con una carrera en el norte de Londres. Harry acudió a una carrera motivacional con un grupo de jóvenes desamparados que son beneficiados por The Running Charity. La organización tiene como objetivo incrementar la confianza en los chicos mientras los anima a llevar un estilo de vida más saludable.

Harry y el grupo, en que también se podía ver a un oficial de protección de la Met Police, corrieron durante 17 minutos, pasando por las frondosas calles residenciales de Willesden Green. Para el hermano del Príncipe William la carrera de dos kilómetros fue muy sencilla en comparación con los medios maratones a los que estaba acostumbrado durante su tiempo en la armada.

"No lo encontró nada pesado, creo que estuvo entrenando para este día. Todo lo encontró muy sencillo", dijo Claude Umuhire, de 26 años de edad y parte del programa de caridad que pasó de ser un chico desamparado a competidor del Maratón de Londres. Claude guio al grupo en una sesión de calentamiento seguida de una leve carrera y, aunque intentó agotar la energía y resistencia del Príncipe, no lo logró. "Traté de ser un poco duro en el calentamiento, pero lo hizo bastante bien. Sólo me dirigía miradas cada vez que decía: '¡Cinco sentadillas más!'",

Durante la carrera, varias personas reconocieron a Harry corriendo por su vecindario. Incluso una mujer que sacaba su auto de la cochera, se dio cuenta de que el quinto en la línea de sucesión al trono de Londres estaba cerca de ella, de inmediato se subió a su auto para seguir los pasos del grupo y tomar algunas fotografías del hijo menor de la Princesa Diana. "Además, había un hombre esperando a que cambiaran las luces de los semáforos y tuvo que mirar dos veces para confirmar que sus ojos no mentían. La alegría en su cara fue muy graciosa -sus ojos se abrieron por completo y estaba feliz de haber sido testigo de la carrera", agregó Claude.

Los jóvenes desamparados con quienes corrió el Príncipe Harry son residentes del albergue Depaul, ubicado en la parte noreste de Londres. Ese mismo hostal fue inaugurado por la Princesa Diana en 1995. "Ella de verdad se preocupaba por la gente joven y solía venir en secreto para jugar juegos de pelota con ellos", recordó Martin Houghton-Brown, director ejecutivo británico del grupo de los albergues Depaul.