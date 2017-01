Esta es la razón por la que el Príncipe William no usa su sortija de casado Mientras la mano izquierda de Kate Middleton siempre luce adornada con el símbolo del amor que hay entre ella y su esposo, el Príncipe William no lleva nada en los dedos

No hay ninguna duda de que el Príncipe William ama a su esposa y su familia, tal como cualquier otro padre de familia pero, ¿por qué el esposo de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no lleva puesta su sortija de matrimonio? Los admiradores de la Familia Real Inglesa no han dejado pasar este detalle, pues desde que se casó en abril de 2011, William optó por no llevar el anillo en su mano izquierda. La razón es simple: es un caso de gustos personales.

William, de 34 años de edad, no usa su sortija de matrimonio porque, en general, no le gustan las joyas de ningún tipo, por ello es que prefiere ir por la vida sin la argolla puesta. Su decisión se anunció poco antes de su boda en la Abadía de Westminster, con un anuncio del Palacio de St. James en el que se confirmaba la noticia.

El padre del Príncipe George y la Princesa Charlotte no es el único de la realeza que prefiere tener las joyas en casa. A pesar de haber estado casado por casi 70 años con la Reina Isabel II, el Príncipe Felipe tampoco usa un anillo de bodas. En cambio, el Príncipe Carlos, papá de William y el Príncipe Harry, sí lleva su argolla, al lado de un característico anillo en el dedo meñique de su mano izquierda.

La tradición de que una mujer use un anillo de compromiso data del antiguo Egipto, pero fue sólo a finales del siglo pasado cuando una pequeña cantidad de hombres empezaron a portarlo.

Se cree que la Segunda Guerra Mundial provocó un cambio en muchos hombres occidentales que luchaban en el extranjero. Ellos eligieron usar el anillo como un recordatorio de que en casa los esperaban su esposa e hijos.

El anillo de compromiso también empezó a usarse en el cuarto dedo de la mano izquierda por una creencia antigua que aseguraba que ahí había una vena que llevaba directo al corazón, la cual los romanos conocían como 'vena amoris', es decir, 'vena del amor'.

A diferencia de William, su esposa, Kate Middleton, sí usa su argolla de boda, un anillo hecho de oro extraído de las minas de Clogau St. David en Bontddu, al norte de Wales. El oro de esas minas ha sido el material para diversas sortijas de matrimonio de la realeza, incluido el de la Reina, el de la Reina Madre y Diana, la Princesa de Gales. En 1986 a la Reina Isabel II le obsequiaron un poco de oro de las minas y fue con él con el que se fabricó el aro que Kate lleva en su mano izquierda, junto al anillo de compromiso de zafiro de 18 kilates que antes perteneció a la Princesa Diana.