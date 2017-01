Meghan Markle sigue los pasos de la princesa Diana con una emotiva visita a la India

La actriz Meghan Markle realizó una emotiva visita a la India como parte de su trabajo en la fundación World Vision, de la cual es embajadora. La estrella de televisión, quien actualmente es pareja del príncipe Harry, llegó a Nueva Delhi donde aprendió acerca de los diversos problemas que afectan a las niñas y mujeres de los barrios más pobres de la capital india. Dichos problemas se centran en la carencia de oportunidades para estudiar y servicios de salud.

VER GALERÍA

El viaje de la estadounidense de 35 años coincidió con el movimiento Rise Up de World Vision! Daughters of India, el cual tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la discriminación de género, incluyendo el problema de 63 millones de adolescentes que no tienen acceso a las instalaciones sanitarias adecuadas.

VER GALERÍA A través de sus redes sociales, Wolrd Vision compartió unas fotos de Meghan en Kenia, otro de los destinos que ha visitado como embajadora. Foto: Instagram World Vision

“Meghan había estado planeando esto (durante los últimos ocho meses), realizando su propia investigación y ayudando a establecer la agenda para el viaje”, dijo una fuente a Us Weekly. “Ella no quería recibir notas de alguien más y sólo aparecer cuando era debido. Estas son áreas importantes de interés para Meghan y le encanta cubrir temas en los que ella se siente muy apasionada”. Meghan se convirtió por primera vez en embajadora de Wolrd Vision el año pasado, uniéndose a una larga lista de celebridades, incluida la princesa Diana, madre de su amado novio. La princesa de Gales visitó en 1992 la India y acudió a los barrios más marginados en compañía de la Madre Teresa de Calcuta. La madre de William y Harry hizo numerosas labores de beneficencia y sus hijos tienen la misma vocación que ella y han continuado con su legado.

VER GALERÍA

Meghan está muy comprometida con su cargo como embajadora y gracias a la labor que desempeña, se ha dado cuenta del espectacular trabajo que se ha realizado a través de los años. “He estado familiarizada con World Vision desde hace más de una década”, contó. “Es una organización que respeto y me siento empoderada al ayudar para hacer efectivo un cambio”.