La Princesa Mette-Marit levanta la voz para defender la privacidad de su hijo Marius Borg El Palacio ha anunciado que el chico prefiere vivir lejos de la mirada pública

Aunque no es parte de la Familia Real de Noruega, Marius Borg ha crecido en el Palacio. Desde que su madre, la Princesa Mette-Marit, se casó con el Príncipe Heredero Haakon, su vida se ha desarrollado ante la mirada del ojo público. Sorprendentemente, justo cuando el chico acaba de cumplir 20 años se convertía en el digno sucesor del Príncipe Harry como el heredero del título del soltero más codiciado de la realeza, el chico ha preferido retirarse de la vida pública.

Fue a través de una carta abierta de la Princesa Mette-Marit que se pudo saber de esta decisión que fue confirmada por el Palacio. Con motivo del cumpleaños del rubio, su mamá compartió una carta abierta en la que pide a los medios que se respete la privacidad de su hijo mayor. “Desde que hace 20 años Marius abrió los ojos por primera vez, he sido principalmente una madre. Tenía 23 años y me dieron una gran responsabilidad. Ha sido el regalo más grande de mi vida”, comienza la carta abierta que está publicada en la página de la Familia Real de Noruega.

VER GALERÍA



“Marius siempre ha tenido un papel difícil de definir en el dominio público. Él es y sigue siendo una parte excepcionalmente importante de nuestra familia. Marius se convirtió en un símbolo de la elección inusual que hicimos cuando nos casamos, aunque no se hará cargo de funciones públicas como sus hermanos. Él no debería tener un papel público y no es una persona pública”, recalca la Princesa quien se casó con el Príncipe Haakon, después de su separación del papá de Marius.

“Este papel también ha sido difícil de entender para las personas de alrededor de nosotros en el entorno privado. Los padres del colegio me hacían llegar sus preocupaciones y los maestros siempre tenían expectativas de los modales de Marius que estaban por encima de las de los otros chicos. Yo no fui mejor. Como madre a veces tengo expectativas de Marius que no son realistas y que están por encima de las que tengo para sus hermanos”.

La Princesa continúa narrando algunos desagradables encuentros de su hijo con la prensa desde que era muy pequeño, algo que explica, ya no se permite hacer a los paparazzis con los menores de edad. “En los últimos años se han caracterizado por una tendencia que como mamá no me gusta y de la que podemos prescindir. Marius se ha sometido a una gran presión de la prensa noruega. Algunos medios han optado por escribir sobre sus indiscreciones juveniles. Sería poco natural si no hubiera ejemplos de ésta. Ciertamente estoy contenta de que mi rebelión de adolescente no fuera seguida por los ojos del país. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los medios de comunicación han tratado la adolescencia de Marius con prudencia”.

VER GALERÍA



“La vida es frágil y hermosa. Debemos tomarla en serio y tratando de entender los matices. En lugar de tratar de empujarla en los pequeños espacios de nuestros prejuicios. Espero sinceramente que los arquetipos que parecen caracterizar la pequeña porción de la interpretación de los medios de un joven de 20 años, cambie”.

Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit, y su novia, una pareja modelo

Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit, y su inesperado debut en televisión

De ahí, da el anuncio sobre la separación de su hijo de los reflectores. “Marius no quiere vivir una vida pública. Mi compromiso con él como madre es tomar en serio la responsabilidad que me fue dada en el hospital de Aker hace 20 años. Por lo tanto, ahora debo pedir a los medios noruegos que le permitan tener el bajo perfil que quiere, ya que en parte ésta es la razón por la que ha decidido estudiar en el extranjero”, dice la preocupada mamá sobre la inminente mudanza del chico a Estados Unidos.

“Mañana viaja por el mundo un hombre joven de rara belleza, con una mente abierta. Como madre no podría estar más orgullosa…Estoy muy orgullosa e impresionada de lo que eres”, cierra la carta la Princesa en su papel de feliz mamá compartiendo el poema The Note, de Wislawa Szymborska, dedicado a su hijo.

VER GALERÍA