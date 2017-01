El príncipe Harry ya conoció a su 'suegro', el papá de Meghan Markle Parece que las cosas van muy en serio entre la actriz y el príncipe inglés

Aunque no han confirmado de forma oficial su relación, el Príncipe Harry de Inglaterra y la actriz estadounidense, Meghan Markle parecen ir muy en serio con su relación amorosa. La distancia no ha sido impedimento para que pasen tiempo juntos, como aquella vez en la que Harry viajó a Canadá para encontrarse con ella después de una gira oficial por el Caribe. O cuando Meghan pasó unos días en Londres antes de la Navidad, para decorar un arbolito junto a su nuevo novio. Fue justo en una de sus visitas a Toronto cuando Harry conoció a Thomas Markle Sr., el padre de Meghan, un viaje que realizó hace seis meses, cuando apenas iniciaban su relación.

La información la reveló Thomas Markle Jr. a Daily Mail, un encuentro que puede significar mucho tanto en la relación del hijo del príncipe Carlos, como en la de cualquier otro chico. De acuerdo a Thomas Jr., su papá se siente "orgulloso" de la relación que su hija tiene con el nieto de la Reina Isabel. “Mi padre sabía de la relación desde el principio”, explica a la publicación. El hermano de la actriz también reveló que los ve muy enamorados y se "alegra mucho por ellos". Sin embargo, a él aún no le ha tocado la oportunidad de conocer al novio de su hermana.

“Creo que es maravilloso. Siempre que cuide y ame a Meg, no tiene que hacer nada más, aunque me gustaría estrecharle la mano y conocerlo” agregó. En cuanto a la mamá de Meghan, Doria Radlan, aún no se sabe si ya conoció al buen pretendiente de su hija. Lo que sí es un hecho es que madre e hija pasaron juntas la Navidad en Toronto.

El hermano de Meghan, con quien tiene una diferencia de edad de 15 años, recordó un poco la infancia de la actriz y lo bien que aceptó el divorcio de sus padres: “tomó con filosofía la separación”, aseguró. Thomas es fruto del primer matrimonio de su padre, quien estuvo casado con Roslyn, con quien además tuvo otra hija: Samantha.

Luego de ese primer divorcio, Thomas se casó con Doria Radlan y nació Meghan. Durante su infancia, Thomas Jr. vivió con ellos, ambos hermanos convivieron mucho en ese entonces. Thomas también recordó que Meghan pasaba mucho tiempo en el set de General Hospital, en donde su padre trabajaba en el departamento de iluminación. “Corría por el estudio y creo que fue cuando decidió que quería ser actriz”. Justo en ese set, Thomas Sr. conoció a Doria, quien era maquillista, aunque ahora se dedica a ser asistente social y al yoga terapéutico.

El noviazgo entre la actriz y el príncipe Harry inició la primavera pasada, aunque pocos sabían al respecto hasta noviembre que sus encuentros se volvieron más evidentes. El viaje del príncipe Harry a Canadá antes de iniciar su recorrido por África puso a Meghan en la mira, tanto que el Palacio de Kensington tuvo que emitir un comunicado que los medios tomaron como la confirmación de la relación: “El Príncipe Harry está preocupado por la seguridad de la señorita Markle y profundamente decepcionado por no haber sido capaz de protegerla. No es justo que en los pocos meses de relación con ella la señorita Markle deba ser objeto de este aluvión. Él sabe que dirán que este es ‘el precio que ella tiene que pagar’ o que ‘todo esto forma parte del juego’. Él está totalmente en desacuerdo. Esto no es un juego: es su vida y la de ella” señalaba el documento.

Quizá sea en 2017 cuando por fin los veamos juntos en público y Meghan empiece a asistir a eventos familiares no tan oficiales de la realeza.