La Reina Isabel II lleva 12 días sin aparecer en público por fuerte resfriado

La ausencia de la Reina Isabel II fue notoria durante el servicio religioso de Año Nuevo en Sandringham. Desde hace ya 12 días, la reina no aparece en público, pues se encuentra en recuperación por el fuerte resfriado que persiste desde hace más de una semana. A través de las declaraciones de un portavoz de palacio se conoció la versión. “Su Majestad no acudirá al culto del domingo en Sandringham. La soberana aún no se siente lista para ir a la iglesia ya que todavía se está recuperando de una severa gripe”. Hay que recordar que, por primera vez en 28 años, la reina también faltó al servicio religioso ofrecido en Navidad por este mismo malestar.

VER GALERÍA



De lo contrario, el Duque de Edimburgo acudió a la iglesia St. Mary Madelene de Sandringham, acompañado por la princesa Ana, el príncipe Eduardo y otros miembros de la Familia Real Británica, para continuar con la tradición de su cita de Año Nuevo. Hace algunos días, el Duque también padeció de resfriado, ya recuperado, retomó sus actividades. La semana pasada el Príncipe Felipe se encontraba en buen estado de salud para asistir al servicio de Navidad, junto al Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornualles, así como el Príncipe Harry y otros Windsor. Se reportó que el día siguiente tampoco faltó al Boxing Day.

Cercano a las fechas navideñas la Reina tuvo que suspender su viaje a Sandringham, por el fuerte catarro que padecía. La Monarca, de 90 años, y su marido, el Príncipe Felipe, de 95, tomarían el tren hacia Kings Lynn el 21 de diciembre. Un portavoz de Palacio confirmó a HELLO! On line sobre la suspensión del plan: “La Reina y el Duque de Edimburgo tienen sendos resfriados, de manera que han decidido no viajar hoy a Sandringham”. Sin embargo, al día siguiente se informó que tomaron rumbo a su Navidad en un helicóptero privado.

La Reina cancela su típico viaje en tren a Sandringham por enfermedad



Los virus amargan la Navidad para las Reinas de Europa

¿Cómo pasan las fiestas de navidad las familias de la realeza?

VER GALERÍA



La Reina Isabel es una mujer con diversas actividades. Los cientos de compromisos a los que tiene que responder representan en este momento una carga de trabajo que debe moderar. Por esa razón cedió el patrocinio de 25 organizaciones y asociaciones de solidaridad (de más de 600) a otros miembros de la Familia Real Británica.