El paraíso de Fin de Año de los 'royals': playa y montaña Estefanía de Mónaco y sus hijas, Paulina y Camille; Marie Chantal de Grecia y sus chicos, Alexios y Achileas, Nicolás y Tatiana de Grecia y su perro... despiden 2016 en la mejor compañía y en destinos sin igual

Para tener una entrada de año como un royal, tanto o más importante que el exquisito menú de la cena de Nochevieja, que las dulces doce uvas (o la costumbre local), que el burbujeante brindis con champán, que las vaporosas galas de la velada y que la fiesta infinita de después es con quién y dónde se celebre. La realeza despide 2016 en la mejor compañía y en auténticos paraísos de nieve y playa.

Estefanía de Mónaco y sus hijas, Paulina Ducruet y Camille Gottlieb, le dicen au revoir al año que se va desde la cima del mundo. Pasan sus últimas horas en las cumbres nevadas de Auron, los llamados Alpes del sur, próximos a la Provenza y a la Costa Azul. Con las tendencias de alta montaña (plumíferos, gafas de esquí y gorros de pompón) y al abrigo de la familia, madre e hijas se precipitan hacia 2017. Otros que han sido fieles a la blanca Navidad son Nicolás y Tatiana de Grecia, que han hecho balance en el último momento en el lugar que más les inspira, su querida Atenas: “Reflexionando en 2016... ¡Y qué mejor manera de terminar el año que dando un paseo en familia por las montañas nevadas de Atenas!”.

Olympia de Grecia, que por una vez dará la bienvenida al Año Nuevo lejos de los suyos, ha cambiado el edén familiar por un nevado Fin de Año en Aspen, Colorado. Tal vez la Princesa se aplique a la cuenta atrás con el vertiginoso descenso de las doce pistas, en lugar de las doce uvas. Marie Chantal de Grecia y sus chicos no han faltado a su cita navideña en Bahamas, que nos ha dejado las maravillosas imágenes de siempre en su particular paraíso y alguna otra realmente sorprendente: el príncipe Alexios, su amigo Sam, y el príncipe Achileas pescaron una avioneta. El año 2017 no podrá superar algunas cosas, al menos eso esperamos.

