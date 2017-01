Paola de Bélgica y el gran duque de Luxemburgo se suman a la lista de royals enfermos en épocas festivas La Reina Isabel de Inglaterra, la Reina Silvia de Suecia y la Reina Sonia de Noruega también se encuentran enfermas y tuvieron que cancelar algunos compromisos navideños

Los festejos de fin de año no fueron los tradicionales para diversas casas reales. Varias enfermedades atacaron a distintos monarcas este diciembre, poniendo su salud como prioridad y marcando su ausencia en los actos oficiales que deberían haber encabezado. Además de la Reina Isabel de Reino Unido, la Reina Silvia de Suecia y la Reina Sonia de Noruega; quienes no pudieron cumplir son su agenda de fin de año por enfermedades, el gran duque Jean de Luxemburgo y la Reina Paola de Bélgica se suman a la lista de royals en pasar por el hospital.

VER GALERÍA

Paola de Bélgica tuvo que ser hospitalizada el miércoles pasado luego de sufrir una aparatosa caída que la dejó muy lastimada. La madre del Rey Felipe fue diagnosticada con una fractura vertebral que la mantendrá unos días más en hospitalización a los que le seguirán varios meses de rehabilitación para lograr una recuperación completa.

La noticia la divulgó el Palacio Real Belga a través de un comunicado, en el que aseguran que, afortunadamente, "el traumatismo no ha ocasionado una complicación neurológica". La reina se recupera satisfactoriamente en la clínica universitaria Saint-Luc de Bruselas, aunque se ahorraron los detalles de la caída explicando que fue en el ámbito privado y que se trata de "un asunto estrictamente íntimo".

VER GALERÍA

Un poco más al sur, en Luxemburgo, también se encuentra en cama el gran duque Jean, quien llegó al hospital debido a una fuerte bronquitis que le ha costado los festejos navideños. La Casa Real de Luxemburgo emitió un comunicado para notificar su estado de salud, en el que también explica que los médicos están "satisfechos con la recuperación". Sin embargo, prefieren mantenerlo bajo observación un par de días más antes de darlo de alta y enviarlo de vuelta a su hogar.

El gran duque está por cumplir 96 años de edad el próximo 5 de enero. Antes de su reciente visita al hospital, ya había sido ingresado por distintos problemas de salud.

VER GALERÍA

- Los virus amargan la Navidad para las Reinas de Europa

- La Reina Isabel II cancela su tradicional viaje en tren por problemas de salud

- Así celebran Navidad las Casas Reales de Europa

En cuanto a la Reina Silvia de Suecia, fue ingresada al hospital el 23 de diciembre, justo el día de su cumpleaños y en plena víspera navideña. La Reina tuvo un fuerte resfriado que la llevó a estar en reposo en el hospital Danderyd, en donde fue ingresada después de asistir a un concierto en su honor en la capilla del Palacio de Drottningholm. El 25 de diciembre volvió a casa después de ser dada de alta.

Sonia de Noruega también estuvo refriada durante los festejos navideños y le fue imposible asistir a la Capilla de Holmenkollen en Olso para el servicio religioso de Navidad. Antes de su notoria ausencia, la Reina Sonia viajó a Estocolmo para la entrega de los Premios Nobel que se entregaron a principios de mes.

VER GALERÍA

Al igual que la Reina Sonia y la Reina Silvia; la Reina Isabel II de Inglaterra canceló algunos de sus compromisos oficiales por un fuerte resfriado. Si bien la abuela del Príncipe William no estuvo hospitalizada, sí se mantuvo en reposo absoluto junto a su esposo, el Duque de Edimburgo, quien también estuvo afectado por el virus. La seriedad de su condición de salud no se hizo tan evidente hasta que faltó a su tradicional cita en el tren de las 10:44 am de Londres a Norfolk.

A pesar de que llegó a Sandringham un día después y en helicóptero, la pareja real de Londres no acudió a los servicios de Navidad que año con año encabezan en la capilla del pueblo. Un portavoz del palacio informó que, a pesar de su condición de salud, la Reina continúa recuperándose y permanecerá en casa para su total recuperación, desde donde participará en los festejos privados de fin de año.