La reina Isabel II no asiste a la tradicional misa de Navidad porque 'continúa recuperándose’ La soberana británica contrajo un fuerte resfriado que la ha llevado a modificar sus tradicionales planes navideños

Fue unos pocos días antes de Navidad cuando el Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II cambiaba sus planes de viaje para las fiestas debido a problemas de salud. Se esperaba que la monarca de 90 años de edad y el Duque de Edimburgo, de 95 años, realizaran su viaje anual a King’s Lynn en Norfolk, algo que siempre marcó el inicio de sus vacaciones de navidad en Sandringham, pero que este año tuvo que modificarse.

“La Reina y el Duque de Edimburgo tienen fuertes resfriados, y han decidido no viajar hoy a Sandringham”, reveló en su momento el vocero del Palacio a HELLO! Online. El anunció desató preocupación y especulaciones entorno a la salud de la querida monarca. Aunque la soberana tenía previsto viajar a su residencia en el condado de Norfolk en tren el miércoles pasado, finalmente lo hizo junto a su esposo el jueves a bordo de un helicóptero. Todavía en recuperación, la reina Isabel II no participó de la tradicional misa de Navidad. ”La reina continúa recuperándose de un fuerte resfriado y permanecerá en casa para ayudar a esa recuperación", expresó el portavoz, quien además detalló que la monarca participará en las celebraciones navideñas privadas de la familia real.

La Reina Isabel II cancela su tradicional viaje en tren por problemas de salud

La soberana británica, quien cumplirá 91 años de edad el próximo 21 de abril, ha estado reduciendo de a poco sus compromisos oficiales. Tal es así que fue recientemente cuando el palacio de Buckingham informó que Isabel II dejará de patrocinar más de 20 organizaciones benéficas a finales de año 2017 reduciendo así su actividad.

