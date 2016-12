El príncipe Harry revela cómo fue la vida tras la muerte de su madre, la princesa Diana En una entrevista especial, incluida en su documental grabado en África, el Príncipe de 32 años revela cómo lidió con la ausencia de su mamá

Aunque han pasado casi 20 años de la muerte de la Princesa Diana, su carisma es difícil de olvidar, incluso para aquellos que sólo la conocieron a través de las noticias y fotografías de sus actos oficiales. Por años, su ausencia fue evidente en la Casa Real Inglesa, en especial para sus hijos: el Príncipe William y el Príncipe Harry, quienes eran sólo unos niños cuando su madre perdió la vida. Harry, el menor de los dos, había guardado cómo vivió esos momentos tan difíciles de su infancia, hasta hace unos días, cuando abrió su corazón para confesar cómo afrontó la muerte de su mamá.

Harry tenía sólo 12 años de edad cuando la Princesa Diana falleció en un accidente automovilístico. Mientras su familia y hogar eran el centro de atención a nivel mundial, Harry optó por negar lo que había sucedido. "Traté de no pensar en su muerte por mucho tiempo", cuenta el hoy Príncipe de 32 años. "En realidad, nunca me centré en lo que había sucedido. He enterrado muchas emociones y sentimientos. Forma parte de mi vida y prefiero nunca pensar en ello", agrega el también hijo del Príncipe Carlos.

"Solía enterrar la cabeza en la arena y dejar que todo a mi alrededor se desgarrase en pedazos", cuenta Harry, quien durante algunos años sonreía tímidamente ante las cámaras que lo fotografiaban junto a su padre y hermano. Estas confesiones son parte del documental que Harry grabó en África, en el que brindó una entrevista muy personal además de mostrar su labor humanitaria.

De la mala experiencia que marcó su vida, la de su familia y nación, Harry prefiere quedarse con las buenas enseñanzas y recuerdos de su mamá. Además, el Príncipe heredó el sentimiento social de su madre y está involucrado en varias fundaciones dedicadas a ayudar a los menos favorecidos. "Ahora veo la vida de una manera muy diferente de lo que solía hacerlo antes", dice con una sonrisa sincera, la misma con la que se ha presentado en los últimos meses por distintos países.

Harry siempre recordará lo que sucedió en París la noche del 31 de agosto de 1997, y junto a su hermano está dispuesto a que su pueblo también lo recuerde. Por ello es participante activo de los homenajes que, junto al Príncipe William, harán el próximo año para honrar la memoria de su madre.

Mientras llega el día y cuando no tiene eventos oficiales a los que deba atender, Harry se ha dedicado a buscar su propia felicidad, la cual parece haber encontrado al lado de la actriz estadounidense Meghan Markle, con quien pasó parte de sus vacaciones decembrinas. Además de divertirse juntos, el Príncipe y la actriz compraron un árbol de Navidad y pasaron un par de días en Canadá y otros en Londres, conociéndose aún más y dejando claro que entre ellos hay mucho más que una buena amistad.