El Príncipe Harry se despidió de Meghan Markle para pasar las fiestas separados

Ya se sospechaba, pero la confirmación de que el Príncipe Harry y Meghan Markle no podría pasar sus primeras fiestas como pareja en el mismo lugar se confirmaron cuando la actriz fue vista en el aeropuerto de Heathrow. Después de pasar una romántica semana en la que fueron fotografiados por primera vez juntos y en la que aprovecharon para comprar su árbol de navidad, Meghan ha viajado de vuelta a casa, justo antes de que el Príncipe tenga que ir a Sandringham, en donde celebrará con la Reina.

Aunque se ha dicho que el Príncipe fue personalmente a dejar a su novia en el aeropuerto, solo la protagonista de Suits fue capturada por los paparazzis. Meghan fue escoltada por un trabajador de la aerolínea, mientras ella iba sonriente vestida de forma casual y cómoda para su viaje trasatlántico. Jeans rotos y deslavados, un suéter gris con estrellas blancas, abrigo negro, gorro tejido en el mismo color, tenis blancos y un bolso en azul, fueron las piezas que Markle eligió para volver a casa, mientras llevaba una maleta café.

Meghan hizo un viaje relámpago a Londres para pasar unos días con su novio antes de que él tenga que cumplir con las tradiciones familiares. Se pudo saber que la actriz estaba de visita cuando ella y el Príncipe fueron vistos comprando un árbol de navidad de forma sorpresiva en Pines and Needles de Battersea Park. Aunque muchos testigos vieron a la pareja escogiendo su primer árbol, en ese momento nadie capturó una fotografía de los enamorados.

Pero no faltaría mucho para que Harry y Meghan fueran captados juntos por primera vez, pues un par de día después decidieron caminar por las calles de Londres camino a ver la obra The Curious Incident of the Dog in Night Time. Fue justo en el famoso West End de la capital británica que Harry y Meghan fueron capturados por primera vez como pareja en una fotografía, en la que los dos llevaban gorros tejidos, la actriz lucía el mismo con el que se le vio ayer por la tarde en el aeropuerto.

Harry de Inglaterra y Meghan Markle, fotografiados juntos por primera vez

El Príncipe Harry y Meghan Markle, dos enamorados comprando su primer árbol de navidad juntos

Se sospecha que Meghan pasará las fiestas con su familia en California, mientras que el Príncipe pasará como cada año la navidad con la Reina en Sandringham. Ésta es una cita a la que están invitados únicamente los miembros de la familia, por lo que se especuló desde el primer momento que Markle no estaría presente. Basta recordar que la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, tuvo que esperar diez años antes de tener su primera navidad en la residencia de descanso de la Reina. Este año Harry tendrá unas fiestas un tanto solitarias, pues los Duques de Cambridge pasarán esta fecha en Berkshire con la familia Middleton.