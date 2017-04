¡Vaya sorpresa! Oscar Isaac será papá El actor guatemalteco sorprendió a sus fanáticos al ser captado en las calles de Nueva York caminando con su novia Elvira Lind, quien luce una bella pancita de embarazada.

Oscar Isaac, el galán de la gran pantalla, es reconocido por saber mantener su vida privada lejos de la mira pública. De hecho, fue hasta que desfiló junto a su novia durante la alfombra roja de los Golden Globes 2016, que estos enamorados confirmaron su relación amorosa, la cual habían vivido en secreto por algún tiempo.

En una entrevista para Access Hollywood, llegó a comentar:

“Por suerte, Nueva York (el lugar donde vive) es un sitio bastante peculiar porque, aunque la gente te reconozca, le interesa más lo que ellos están haciendo y piensan: ‘Tengo cosas que hacer’. Ahí tengo cierto anonimato. Pero es raro, ya sabes, me da un poco de vergüenza cuando me paran por la calle. Se me da muy bien camuflarme”.

Sin embargo, recientemente el actor de 38 años y su novia Elvira Lind (directora de cine) no pudieron evitar que sus nombres invadieran los tabloides, tras ser fotografiados paseando por la Gran Manzana.

En estas imágenes se ve a Elvira, radiante y sonriente, luciendo un maxi dress, que no pudo ocultar su estómago abultado y delineado. Con este signo evidente de embarazo, no hubo forma de que el guatemalteco pudiera seguir ocultando que será papá de su primer hijo.

A pesar de que la noticia causó revuelto dentro de los grupos que siguen a estas celebridades hollywoodenses, la pareja aún no ha hecho una declaración oficial hasta el momento.

Mientras eso sucede, los buenos deseos y felicitaciones se siguen acumulando en sus redes sociales.

Una bendición entre mucha actividad

Tras su aparición en la película taquillera “Star Wars: El despertar de la fuerza”, Oscar Isaac es hoy uno de los artistas más cotizados del momento. El actor disfruta de una carrera en ascenso y puede decir que está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como en su carrera.