El segundo vestido que llevó Pippa Middleton el día de su boda era de Pronovias

El vestido de novia siempre es el secreto mejor guardado de una boda. Pippa Middleton eligió un diseño de inspiración romántica del británico Giles Deacon para dar el "´sí, quiero" a James Matthews, pero no fue su único look nupcial. Según ha podido saber HOLA.com, la hermana de la Duquesa de Cambridge lució un segundo estilismo, esta vez de la firma española Pronovias con el que sorprendió a sus invitados en la fiesta posterior celebrada en la casa familiar de los Middleton ubicada en la localidad de Bucklebury, condado de Berkshire.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y los invitados disfrutaron de una recepción del champán en Englefield House, la casa del siglo XVI donde se vistió la novia y que está situada en Englefield Estate, propiedad privada que pertenece a la familia Benyon. Más tarde, Pippa y James y sus invitados, alrededor de 300, se cambiaron para la cena y la fiesta de la noche que tuvo lugar en la impresionante construcción de cristal que unos días antes se instaló en el jardín de la mansión de los Middleton.

VER GALERÍA

Pippa Middleton sorprendió con un segundo look nupcial, un diseño de la firma española Pronovias. El estilo del vestido, blanco y largo, seguro que era más espectacular y atractivo para la fiesta de la noche de su boda. Aunque la firma Pronovias no ha confirmado esta información, no cabe duda que es una noticia relevante y destacada en la ya larga lista de éxitos de esta fabulosa casa especializada en vestidos nupciales.

VER GALERÍA

La novia de la gran boda del año en Reino Unido estaba radiante en la ceremonia religiosa con un precioso vestido de inspiración romántica del británico Giles Deacon. El encaje de seda de algodón hecho a medida estaba elaborado a mano para crear la ilusión de 'no costuras'. El cuerpo de encaje estaba bordado con detalles de perlas sobre organza y una enagua de tul.

La elegancia de la Duquesa de Cambridge en la boda de su hermana

La emocionante llegada, el beso, el adiós de George… ¡en vídeo!

Pippa Middleton y la Duquesa de Cambridge, dos recogidos regios para un día muy especial

"Me fascinó trabajar con Pippa en su vestido d boda. Un diseño con mangas casquillo, cuello alto y cuerpo estructurado con detalle recortado en la espalda con forma de corazón", ha declarado el diseñador. "Es un privilegio poder mostrar la labor artesana que mi equipo realiza en Londres y toda una declaración de apoyo a la moda británica de Pippa", ha añadido.