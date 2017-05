'Celebrities': Madres e hijas, ¡como dos gotas de agua!

LEER MÁS +

¡Prácticamente idénticas! Royals, actrices y modelos han visto cómo sus hijas (casi) se han convertido en sus propios clones.



“Lo he heredado de mi madre”, ¿cuántas veces habremos dicho eso refiriéndonos a un rasgo físico o a alguna faceta de nuestro carácter? En muchas ocasiones, y a medida que pasan los años, son más las actitudes, la personalidad o las características físicas que nos asemejan a nuestras progenitoras, ¡y no somos las únicas! Muchas famosas también se lanzaron a la gran aventura de la maternidad en su día y, entre sus descendientes, tuvieron alguna hija. A día de hoy, todas esas niñas han crecido y guardan un parecido mucho más que evidente con sus madres. Y no es que hayan heredado pequeños detalles, ¡sino que alguna es prácticamente su propio doble!

Hacemos un repaso a todas aquellas celebrities cuyas hijas son fácilmente reconocibles por lo mucho que se les asemejan. Os aseguramos que en algún caso cuesta distinguirlas, ¡juzgadlo vosotros mismos!



