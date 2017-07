¡La pareja más fashion! El costoso armario de JLo y Alex Rodriguez

LEER MÁS +

El amor entre ellos comenzó a ser cada vez más fuerte, las citas a cenar o salir a algún lugar elegante seguían. Ahora en Miami, la pareja fue vista saliendo de un restaurante y la intérprete de If you had my love dejó su situación muy clara al usar una blusa de Gucci de $480 dólares (9,120 pesos mexicanos) que decía “Ciega de amor” combinada con una falda también Gucci de colores azul y rojo. Alex vistió unos pantalones de rayas y un suéter de cachemir de cuello en V.

© Getty Images