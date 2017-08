Chris Brown habla por primera vez sobre la terrible pelea que tuvo con Rihanna

Como nunca, Chris Brown decidió mostrar al mundo su lado humano, y el pretexto ideal para este propósito fue hacerlo a través de su propio documental, Chris Brown: Welcome to My Life. Entre tantas experiencias, anécdotas e historias, hubo una que de manera indiscutible tuvo que ser abordada: la de su relación amorosa con Rihanna, que colocó a la pareja en la mira por un suceso de violencia doméstica que envió a la cantante directo al hospital. Aquella pelea de 2009 tuvo como consecuencia la imposición de la libertad condicional para Brown, la cual le fue levantada en 2015.

A lo largo de un clip de poco más de 11 minutos, el rapero se sincera sobre ese momento en que todo comenzó a venirse abajo. Él admite que haber tenido relaciones sexuales con una mujer que trabajaba con él en el pasado, fue una de las cosas que hizo que la situación saliera de control. “Ella me odió después de eso (Rihanna). Traté todo, a ella no le importó. Ella no confió en mí después de eso. A partir de ahí todo empeoró porque hubo muchas peleas verbales y peleas físicas también”, dice.

Brown destaca que todo ocurría de manera mutua. Hubo un momento que incluso, asegura, hablaron para tratar de detener la situación, pues se hicieron conscientes de lo mucho que eso les estaba afectado. “Había un punto en el que hablábamos de eso, como ‘¿qué estamos haciendo?’ ‘no me gusta que me cachetees, si tengo que subir al escenario y tengo un rasguño en mi cara tengo que explicar: ‘oh, no, me caí’’…”, recordó el intérprete de temas como Next To You sobre sus discusiones con la barbadense.

Entre sus tantas declaraciones, hubo una con la que simplemente describió el estado emocional por el que transitaba en aquellos años: “Me sentía como un monstruo”, dijo, para luego contar sobre el instante en que golpeó a Rihanna en el rostro, luego de asistir a la ceremonia de los Grammy Awards 2009. En esa entrega de premios celebrada en el mes de febrero, también estuvo presente la mujer con la que el rapero había tenido un encuentro sexual en el pasado, ella se acercó a saludar a la pareja y detonó la ira de Rihanna. “La ceremonia estaba a punto de comenzar… ella empezó a beber un poco, ambos estuvimos bebiendo un poco”, dijo.

Pero esa noche, la cantante descubrió un mensaje de texto de la mujer, lo cual le hizo pensar que Brown estaba enterado de que ella estaría ahí. “Recuerdo que ella (Rihanna) trató de patearme, pero después realmente yo le pegué, con el puño cerrado, le di un puñetazo. Le rompí el labio… cuando vi eso quedé en shock. Yo me pregunté, ‘¿por qué diablos le pegué?”, aseguró. Además, agregó que durante el incidente Rihanna escupió sangre en su cara, cosa que lo exaltó aún más. Hoy, ambos han guardado distancia, aunque en años anteriores se llegó a especular sobre un acercamiento entre los dos.

