La novia de Luis Miguel y su reflexivo análisis sobre el amor con el cantante

Hablar de amor es abrir un debate que probablemente no tenga fin. Reflexiva y, claramente enamorada Desiree Ortiz, la nueva novia de Luis Miguel, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde comparte su definición de amor y hace una análisis profundo de las ideas falsas que nos han vendido respecto al amor bonito. Hace unos días, la presentadora venezolana acompañó una de sus fotos más sexys en Malibu, que acompañó con un extenso mensaje en el que hizo toda una crítica sobre lo que “nos dijeron” respecto al tema y lo que ahora, que está perdidamente enamorada de El Sol, piensa.

Segura de que el concepto del amor va evolucionando con la edad y con la época, Desiree aseguró: “Nos hicieron creer que el gran amor sólo sucede una vez (generalmente antes de los 30 años). No nos contaron que el amor no es accionado, ni llega en un momento determinado. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja jaja… y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros y que nadie tiene la responsabilidad de completar nada”, escribió Desiree en la primera parte de este profundo análisis sobre cuestiones del corazón.

La rubia, que en la imagen que acompaña el texto aparece recostada sobre una tabla de surf continuó: “Lo más grave es que nos hicieron pensar que una fórmula llamada ‘dos en uno’ (dos personas actuando igual, dos personas pensando igual, es lo que funcionaba). No nos contaron que eso se llama anulación y que sólo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una vida y relaciones saludables. Nos hicieron creer que el matrimonio es obligatorio (para encajar en esta sociedad de M, quiero decir de mentiras y doble moral) yo personalmente no creo en el matrimonio, en la época de mis padres sí… ya no. Creo que es una herramienta necesaria para encajar esta sociedad y tener la aprobación adecuada, nada más”, explica.

Para la parte final de este reflexivo texto lleno de su verdad Desiree remató: “Pero para querer hoy por hoy en esta jungla de concreto no hacen falta contratos, hacen falta acciones. Nos hicieron creer que los lindos y flacos son más amados y resulta que cuando tu alma o tu corazón es negro no hay manera de que brilles por más que te pongas, porque el trabajo es de adentro hacia afuera. Nos hicieron creer que sólo hay una fórmula para ser feliz y no es así ¡hay muchas!, pero lo que es fundamental es que necesitamos querernos primero a nosotros mismos, al punto de colocar primero nuestras metas personales, nuestros sueños para poder enamorar al otro… porque el amor va de la mano con la admiración”, finalizó.

Coherente con su definición del amor, desde que anunció con que había iniciado una relación con el cantante, Desiree se ha conducido con verdad y ha enfrentado a la prensa como ninguna otra ex de El Sol, abierta y transparente. Aunque al principio de la relación, Desiree incluso dio detalles de su relación en varias entrevistas, ahora que ha avanzado el noviazgo, la rubia prefiere seguir la línea discreta que maneja su novio y, si bien todavía es amable con los medios, ya no se abre de capa con ellos.