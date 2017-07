¿Un nuevo amor? Céline Dion y el joven español que pudo haberle regresado la sonrisa

La vida vuelve a colocar a Céline Dion en uno de sus mejores momentos. La cantante hizo su paso triunfal por la Semana de la Alta Costura en la ciudad de París, sitio en el cual su presencia destacó, además, por la compañía con la que apareció: un joven malagueño llamado Pepe Muñoz, con quien estas semanas se le ha relacionado sentimentalmente. En medio de todas esas versiones sólo queda abierta una pregunta, ¿será que la canadiense por fin retoma el vuelo en el terreno sentimental?

Ante la ola de cuestionamientos, se ha dicho que entre Muñoz y la intérprete de My Heart Will Go On sólo existe una fuerte amistad. Entre otras cosas, el joven no sólo comparte con ella sus inquietudes creativas en la ilustración de modas, también es bailarín y ha participado en sus giras de conciertos. Ha sido tan especial su acercamiento, que durante la pasada pasarela de Giambattista Valli, Dion lo invitó a permanecer con ella en el front row, suceso que fue significativo para más de uno.

Pero la presencia de Muñoz junto a Celine en Paris tiene una explicación, en este momento de su carrera como ilustrador está recibiendo todo el apoyo de la intérprete, quien está fascinada con su trabajo. Su asistencia a la Ciudad del Amor tuvo como motivo realizar ilustraciones de las tendencias otoño-invierno. En declaraciones que el malagueño compartió con Vogue, aseguró que Celine no conocía sus diseños, pero tan pronto como su asistente personal se los mostró ella se echó a llorar, por esa razón se ha vuelto su inseparable.

Estos días el bailarín y la canadiense han vuelto a acaparar toda la atención, pues fueron vistos rumbo a una cena para dos en la ciudad de París. Las imágenes de paparazzi capturaron este momento. Ella apareció vistiendo un elegante smokin color negro a la salida del hotel Royal Monceu, en donde ya la esperaba Muñoz. De acuerdo con Paris Match, la pareja cenó en Manko, un prestigiado restaurante de comida peruana.

Los rumores de un posible romance ocurren meses después de las declaraciones que la cantante hiciera tras el fallecimiento de su entonces esposo, René Angélill, en las que aseguraba no sentirse preparada para volver a amar. “Ahora, definitivamente, es muy pronto para mí. Definitivamente estoy enamorada de él (de René). Casada con él. Él es el amor de mi vida. Es muy difícil para mí verme con otra persona. El amor que tengo por él lo vivo todos los días”, dijo en una entrevista concedida al diario The Sun.

