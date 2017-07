Últimamente Justin Bieber ha estado en los titulares de las notas más populares debido a sus escándalos y pareciera que lo único que sabe hacer es enojar a sus fans, como cuando no se supo la letra de la canción de Despacito. Sin embargo esta semana el cantante de Sorry ha dado la nota debido a una gran y noble acción, pues resulta que decidió hacer un espacio en su apretada agenda e ir a visitar a unos fans muy especiales. El canadiense de 23 años llegó de sorpresa al Hospital para niños de Orange County en California a saludar y cumplir el sueño a unos pacientes que en cuanto lo vieron, no pudieron ocultar su alegría. Como es su costumbre, Justin llegó vestido de forma muy casual, como si fuera a visitar a cualquier amigo enfermo, con unos pantalones y una playera negra.

Brandie Runner fue testigo de toda la sorpresa y narró todo el hecho en su cuenta de Instagram. Ella se encontraba acompañando a su hija Victoria quien está internada y contó cómo una enfermera entró al cuarto y le preguntó a su hija si le gustaba la música de Justin Bieber, a lo que la niña contestó que sí. “La enfermera salió y nosotras nos quedamos pensando en si había estado bromeando o no. Yo le expliqué que algunos famosos de vez en cuando llegan a visitar a los niños enfermos”, escribió Brandie, “De pronto esta persona entró, se presentó con Victoria y las dos nos quedamos asombradas. La sonrisa de Victoria era de sorpresa y enorme. Hizo una oración con nosotros y le dio un gran abrazo”.

Runner se refirió a la sorpresa como una gran bendición y agregó que no sabía que la estrella de pop tuviera tan grande corazón. Junto a otra de las imágenes esta mujer también escribió un mensaje muy bonito el cual decía, “este joven Justin Bieber no es como la prensa lo ha hecho ver. Sin su séquito. Sin fotógrafos. Sin prensa. Sin amigos. Solo ÉL, los niños y una oración para cada uno de ellos. Amo a este joven. ¡Ahora nos puede llamar #Bel-iebers!”.

Otra jovencita en el hospital llamada Brittney Cruz dijo que compartió “una conversación de corazón, muchas sonrisas, abrazos, pero lo más importante, una hermosa oración”. La joven publicó su fotografía en la misma red social y también agregó, “este es el lado que la gente merece ver de él. Su hermosa alma y personalidad definitivamente han tocado mi corazón para siempre”.

El cantante se paseó por varias de las habitaciones, sacando muchas sonrisas en su camino, tomándose selfies con otros niños e incluso haciendo algunas poses de sus bailes con algunos de ellos. Así Justin Bieber volvió a demostrar por qué tiene el cariño de tantos seguidores alrededor del mundo.

