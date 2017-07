¿Trámites de divorcio? Cristian Castro sobre su separación de Carol Victoria: 'Perdimos mucho'

Cuando parecía que Cristian Castro estaba dispuesto a retomar su vida amorosa,-con la que legalmente todavía es su esposa-, Carol Victoria, la historia dio un giro inesperado. En medio de su luna de miel, la pareja decidió separarse. Según ha explicado el Gallito Feliz, la raíz de este rompimiento fue por una sola razón: lo precipitado de la circunstancia, que ahora se suma a su lista de fracasos a amorosos. Relajado y hasta con sentido del humor, el cantante ha decidido hablar de este asunto durante su paso por Argentina, país en el que se encuentra por asuntos profesionales.

El intérprete de temas como Vuélveme a Querer y Volver a Amar, fue el invitado especial en la emisión televisiva del presentador Marcelo Tinelli, quien no dudó en preguntarle sobre esa sonada ruptura, que incluso fue tendencia en redes sociales. “Siempre le apuesto al amor y precipitadamente... Nos precipitamos, apostamos mucho para perder mucho, ganar mucho y perdimos mucho. No se pudo, no salió”, dijo.

En medio de la simpática charla que mantuvo Cristian, ahondó en su explicación haciendo una broma al presentador del programa, quien lleva dos divorcios. “Lo hice porque quiero superar tu record, ahora yo voy a tener tres y quiero pedir asesoría”, dijo entre risas. Por si fuera poco, lanzó un piropo al aire a la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain, quien es parte del equipo del popular programa de televisión, y que escuchaba atenta las declaraciones del mexicano. "Una de las razones por las cuales no funcionó mi matrimonio fue ‘Pampita’...", bromeó, aunque se limitó a decir más luego de que Tinelli le dijera que ‘Pampita’ es novia de un conocido tenista argentino.

A la par de las recientes declaraciones del hijo de Verónica Castro, se ha dicho en medios como El Universal, que el cantante ya se encuentra realizando los trámites legales de divorcio. Luego de permanecer 28 días casado con Carol Victoria, la pareja viajó a Europa de luna de miel. Todo aconteció de manera sorpresiva desde que le propuso matrimonio a la violinista en el desplegado de un periódico, luego realizaron una boda muy íntima por lo civil en la ciudad de Mérida el pasado 23 de mayo.

Se sabe que Carol todavía se encuentra en Europa atendiendo proyectos profesionales. Hace apenas unos días, ella habló de lo que acontece en este momento de su vida luego de su repentina ruptura. “Sigo en Europa (aquí vivo desde hace más de una década), continuando con mis actividades musicales, finalizando mi maestría y muriéndome de calor”, declaró la originaria del Estado de México, al diario Reforma. Estos días tampoco han dejado de circular algunas versiones, que aseguran que luego de esta separación, ella no ha cancelado los preparativos para la boda religiosa.

