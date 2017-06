Thalía, espectacular y randiante durante la gala de los Tony Awards

Fiel a su costumbre, Thalía volvió a sorprender durante su paso por la alfombra de los Tony Awards, ahora con un colorido look que acaparó todos los reflectores desde el primer momento. Cada evento se convierte en todo un acontecimiento para esta estrella, que no pierde ni un detalle para hacer de su outfit uno de los más espectaculares. Por si fuera poco, hizo de este instante uno de los más bellos, al caminar junto a su amado esposo, Tommy Mottola, quien iba impecable en un traje color azul marino y hasta de gafas oscuras.

VER GALERÍA

Emocionada, la diva latina puso manos a la obra para hacer de esta aparición una de las más especiales con su estilo. Ella llegó muy sonriente luciendo un vestido multicolor de Elie Madi, con el cual logró también definir su espectacular figura. Por si fuera poco, llevó joyería de Irene Neuwirth y un bolso de Prada. Para que todo saliera a la perfección, se apoyó de su inseparable squad, quienes fueron sus cómplices para que esa noche luciera radiante. Y claro, no dejó de darle el crédito a su peinadora de cabecera, quien hizo todo para que la cantante luciera una melena espectacular.

Muy emocionada por hacer acto de presencia sobre esta alfombra, Thalía compartió todos los detalles con sus fanáticos a través de las redes sociales. En su álbum publicado en Instagram, mostró fotos con sus mejores poses, sonriente, y acompañada de algunos amigos. No pudo faltar la romántica postal junto a su amado Tommy Mottola, con quien reapareció en este prestigioso evento, luego de haber disfrutado unos días en familia, de viaje, en casa y celebrando el cumpleaños de su pequeño Matthew Alejandro el pasado 25 de junio.

VER GALERÍA

Tommy tampoco pudo dejar de celebrar otra especial noche junto a su amada. A través de su cuenta de Instagram, el empresario mostró otra imagen de su paso por la ‘red carpet’, en la que aparecen sonrientes y muy enamorados. Así han demostrado que son una de las parejas más sólidas pues además, disfrutan tanto asistir a este tipo de eventos en donde nunca pasan desapercibidos.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

No es la primera vez que la mexicana conquista la lente con sus atuendos en los Tony Awards. En años pasados ha lucido radiante durante su paso por esta alfombra. Pero eso no es todo, porque recientemente también deslumbró con un vestido diseñado por Tommy Hilfiger en la pasada edición de la MET Gala, celebrada en la ciudad de Nueva York. Por ahora, la pareja continúa disfrutando estos días por la ‘Gran Manzana’, luego de su paso por los Tony Awards, Mottola reveló otra imagen junto a Thalía, pero ahora desde un estadio en el Bronx. “De regreso a donde pertenezco, en el Bronx con los Bombers (New York Yankees)”, dijo.

VER GALERÍA