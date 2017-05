Shakira cuenta la verdad sobre su relación con Antonella, próxima esposa de Leo Messi

Existe una versión que apunta a la supuesta enemistad entre Shakira y la futura esposa de Leo Messi, Antonella Roccuzzo. Esta noticia no es nueva, incluso hace unas semanas se dijo que ese sería el motivo por el cual la colombiana no asistiría a la próxima boda del futbolista. En medio de todos esos rumores, ella ha decidido hablar y poner en claro la situación de una vez por todas. Por supuesto, Messi es gran amigo de su esposo, Gerard Piqué, y la intérprete no ha dudado ni un segundo en poner ese tema sobre la mesa.

Esta vez, Shakira opinó sobre eso que todo el mundo habla, ¿asistirá a la boda de Messi, que se celebrará el 30 de junio? ¿En realidad Antonella es una mujer que no le simpatiza? La cantante fue firme en su respuesta, ni un titubeo escapó entre sus declaraciones. “No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada, porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este”, dijo la intérprete de Me Enamoré, para una entrevista concedida al programa Telenoche, de la televisión argentina.

Por si existiera alguna duda, hizo hincapié en la buena amistad que prevalece entre ambas partes. De paso, contó si asistirá o no a la esperada boda del astro del futbol argentino, aunque no confirmó nada. “Tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda y a la de Messi, iremos, porque Gerard y Messi son amigos desde muy pequeños". Esta es la primera vez que Shakira declara al respecto, luego de que durante todo este tiempo haya surgido la duda, pues casi nunca se le ve junto a las esposas o parejas de otros futbolistas. Por ahora, ella ha sido firme; no hay ningún problema que impida la convivencia.

Lo cierto es que Shakira es una mujer con una agenda muy apretada. Estos días los ha dedicado a la promoción de su más reciente disco titulado El Dorado, en el que vivirá una nueva etapa en el ámbito profesional, ahora como madre de dos niños: Sasha y Milán Piqué. “Me voy de gira, tengo muchas ganas. No sé cómo lo voy a hacer nunca lo he hecho con dos niños, los míos son dos pero parecen cuatro. Pero como dicen en España me las apañaré", contó la cantante en su más reciente entrevista en el programa televisivo El Hormiguero.

Pero, ¿cómo hace Shakira para compaginar su faceta de cantante con la maternidad? Aunque la segunda es su prioridad, sabe muy bien organizarse para lograr sus objetivos, aunque procura no afectar la comodidad de sus hijos. “Me los llevo una buena parte, pero no todo el tiempo, están yendo al colegio y no quiero desarraigarlos y pierdan sus rutinas. Pero también me interesa que conozcan el mundo, que vayan a Latinoamérica, otros países de Europa...”, señaló.

