¡Sorpresa! Cristian Castro se casó, días después de proponer matrimonio a su novia

Hace días, Cristian Castro hizo público su actual romance con una chica de nombre Carol Victoria. La sorpresa fue mayor cuando con toda seguridad, anunció que se casaría con ella en próximos meses. Fue entonces cuando a todo el mundo le quedó claro que aquello iría enserio, pues además el cantante le hizo la propuesta de matrimonio a su nueva conquista de una original manera; a través de un anuncio pagado en la sección de espectáculos de un periódico mexicano. Aunque nunca fue claro con la fecha exacta de la celebración de la boda, todo indica que el Gallito Feliz volvió a casarse y en menos de lo imaginado.

Se dice que el intérprete de Vuélveme a Querer, dejó atrás la soltería la tarde del martes 23 de mayo, cuando él y su amada Carol se dieron el “sí, acepto”, en una ceremonia privada celebrada en una ex hacienda de la ciudad de Mérida. Entre otras cosas, se sabe ambos contrajeron matrimonio por lo civil y que en el lugar estuvieron presentes su mamá, Verónica Castro y su hermano Michel, según información publicada por El Universal. Por el contrario, en la televisión se habló de que solamente había estado presente Michel y no Verónica.

Al parecer, se cuidó cada detalle para que la exclusiva celebración pasara inadvertida, aun así medios locales reportaron todo el movimiento ocurrido en las inmediaciones del lugar. Entre los detalles que han salido a la luz, se informa que fue Verónica Castro y Michel quienes firmaron el acta por el cantante, mientras que por la joven violinista lo hicieron sus padres, Víctor Urban y Adela María Flores, según el medio de comunicación antes citado.

Minutos antes del evento, ocurrió un apagón en la ciudad de Mérida, pero eso no detuvo a Cristian, quien muy seguro de sus decisiones, se dispuso a hacer realidad este sueño. Días antes, él mismo confesó estar muy enamorado y reveló que desde muy niño ya tenía esta ilusión que ahora por fin se cumple. “Estoy muy decidido, muy contento, agradecido con Dios y con ella por darme la oportunidad. Está muy bien la historia, me gusta muchísimo este momento. Lo venía predicando con mis canciones, tratando de convocar un estado así de enamoramiento lindo, siempre he querido eso desde chiquito", contó en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy.

En el lugar, se reportó constante movimiento y la asistencia de algunas celebridades del medio artístico. Para esta especial ocasión se realizó un brindis y un almuerzo. Esta vez, la pareja se dispone a vivir una nueva etapa y antes de ser marido y mujer, Cristian hizo explícitas muestras de cariño hacia ella, incluso le propuso matrimonio en uno de los recientes shows que había ofrecido. Este es el tercer matrimonio de Cristian Castro, quien anteriormente estuvo casado con la paraguaya Gabriela Bo y la argentina Valeria Liberman.

