Cristian Castro lanza inesperada propuesta de matrimonio y su mamá, ni enterada

Una vez más, Cristian Castro echó a volar su creatividad. Luego de mantener prácticamente en una incógnita todo lo que acontece en su vida amorosa, el cantante por fin dio noticias: no está solo, una linda chica le robó el corazón y está dispuesto a dar un paso definitivo en su vida, casarse con ella. Y para compartir con el mundo la firme decisión, buscó la manera de proponerle matrimonio a su prometida de una llamativa forma. Después de todo, el Gallito Feliz es experto en dar sorpresas y una vez más lo demostró. Nada ni nadie lo detiene, pues parece que ahora todo va enserio.

VER GALERÍA

Algo extraño notaron los lectores del diario mexicano Reforma, al abrir las páginas del periódico en la sección de espectáculos Gente, cuando en la portada principal, en la parte superior, vieron algo fuera de lo común. Se trata de la propuesta de matrimonio que lanzó Cristian a través de un anuncio pagado, en el que aparecen dos anillos de compromiso y un romántico mensaje, firmado por él, para la afortunada. “Carol Victoria: ¿Te quieres casar conmigo? Cristian Castro”.

Se dice que Carol Victoria es una chica violinista, originaria del Estado de México, y que además pertenece a una familia de músicos, según reporta el diario Reforma. De cumplir el propósito de formalizar esta relación, el intérprete de Volver a Amar estaría respondiendo a la pregunta que se hizo así mismo en febrero pasado, cuando su hermano Michel llegó al altar. “Se casa mi hermano, ¿y yo?”, bromeó en aquél entonces Cristian, sobre su situación sentimental.

VER GALERÍA

Pero aunque Cristian quiso que todo el mundo se enterara de esta propuesta, hubo una persona muy importante en su vida que desconocía la situación, su mamá, Verónica Castro, quien está dispuesta a apoyarlo cualquiera que sea la circunstancia. "¡Ay, Dios! Pero no tengo idea de qué me estás hablando. No sabía que se quería casar de nuevo. De Cristian no me sorprende nada, es un ocurrente y está bien loco, pero, si él quiere casarse y cree en el amor, qué padre, lo felicito", comentó la actriz en una entrevista que concedió a Reforma.

¡A besos! Nadie consiente a sus fans como Cristian Castro

Cristian Castro, listo para su segunda boda: ‘Estoy enamorado de una muchachita desde hace mucho tiempo’

Lo importante es que Cristian tiene toda la aprobación de su mamá, quien reaccionó de manera inmediata al conocer la noticia. “Que viva el amor, no podría decir otra cosa. La verdad estoy sorprendida, pero muy contenta por él, insisto, él cree en el amor y espero que le vaya súper bien”, agregó a la publicación antes citada. De ser así, esta sería la tercera vez que el cantante contrae matrimonio, pues anteriormente estuvo casado con la paraguaya Gabriela Bo y la argentina Valeria Liberman.

VER GALERÍA